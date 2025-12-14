  1. اقتصاد
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

ذخیره بالای بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از واریز یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین با نرخ اول و یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون لیتر بنزین با نرخ دوم به کارت‌های سوخت خودروهای بنزینی در آذر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرامت ویس‌کرمی درباره سهمیه‌های واریزشده برای ۳۱ میلیون کارت سوخت فعال کشور در آذر امسال اظهار کرد: در مجموع یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین با نرخ اول ۱۵۰۰ تومانی به کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای بنزینی واریز شده که تا ۲۱ آذر ۷۴۸ میلیون لیتر آن استفاده شده بود و حدود ۳۷۰ میلیون لیتر آن در کارت‌های سوخت همچنان موجود است.

وی با اشاره به مقدار سهمیه مصرف‌شده خودروهای بنزینی با نرخ دوم ۳۰۰۰ تومانی در آذر بیان کرد: در مجموع یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون لیتر بنزین با نرخ دوم ۳۰۰۰ تومانی برای خودروهای بنزین‌سوز در آذر واریز شد که تا ۲۱ آذر تنها ۱۸۶ میلیون لیتر آن مصرف شده و همزمان با اجرای طرح جدید بنزین از ۲۲ آذر و اعمال حذف سهمیه بنزین نرخ اول و دوم برای برخی خودروها، همچنان یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون لیتر بنزین با نرخ دوم در کارت‌های هوشمند سوخت موجود است و مردم می‌توانند تا پایان آذر از این مقدار سوخت بنزین با نرخ دوم استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تشریح مقدار سهمیه موجود خودروهای دوگانه‌سوز در آذر تصریح کرد: برای خودروهای دوگانه‌سوز در مجموع ۶۴ میلیون لیتر بنزین با نرخ اول در آذر واریز شده که تا ۲۱ آذر ۴۶ میلیون لیتر آن برداشت شده است، همچنین در مجموع ۲۱۳ میلیون لیتر بنزین با نرخ دوم برای کل خودروهای دوگانه‌سوز واریز شده که تا ۲۱ آذر تنها ۳۰ میلیون لیتر آن برداشت شده است.

ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه در هشت روز پایانی آذر همه خودروها چه تک‌سوز و چه دوگانه‌سوز حجم بالایی از سهمیه ۳ هزار تومانی دارند که می‌توانند آن را برداشت کنند و نیازی به استفاده از سهمیه کارت اضطراری جایگاه‌ها نیست، گفت: همچنین مانند گذشته سهمیه با نرخ اول تا ۶ ماه و سهمیه با نرخ دوم تا یک ماه در کارت‌های هوشمند سوخت ذخیره می‌شود.

فاطمه صفری دهکردی

    • ولی زاده IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 7
      پاسخ
      باتوجه به پارکینگ این آپارتمان اینجا ذخیره هزاروپانصدی هم فراوانی.ماشینهاخوابن.
    • IR ۰۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      27 5
      پاسخ
      ایا این سهمییه سوخت در کارت سوخت اثری برای مردم دارد بهتر ان است که کلا نرخ بنزین همان پنج هزارتومان باشد چه گونه است که برنج هندی دیگر نایاب شد و سه برابر قیمت پیدا نمیشود کسی هم اجازه ندارد بگوید ما پول نداریم برنج بخریم پولمان به نان خالی هم نمیرسد ولی دولت هیچ چیز برایش مهم نیست
    • مهدی IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      28 5
      پاسخ
      بنزین ذخیره شده ۱۵۰۰ تومنی در کارت سوخت من رو سوزاندین بنزینی که استفاده نکرده بودم ۳۴۰ لیتر چرا؟
    • جانباز US ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      16 6
      پاسخ
      متأسفانه ظلم به مردم است سهمیه بنزین متعلق به مردم ماشین دار هستن.چرا سهمیه ذخیره ما راحذف می‌کنید ظلم تا کجا حتما باید نخواستیم. بفرشیم این نتیجه ظلم حذف سهمیه ذخیره شده است
    • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      18 1
      پاسخ
      سلام با این آمار و و اعدادی که شما اعلام میکنید و میدونید چقدر مردم سوخت مصرف می‌کنند پس قاچاق سوخت چه صیغه ای هست
      • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        10 2
        به قاچاقچی نمیتونن گیر بدن
    • خخخ IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 10
      پاسخ
      اگه ناراحتی نریز والله دیگه این خبره آخه این که قانونه باید بریزید
    • مردم IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      11 8
      پاسخ
      سوخت پنج هزاری برای سیستان بلوچستان هم در نظر بگیرید لطفا
      • جواد IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        7 1
        سلام به جای سوخت در کارت‌های جایگاه داران سیستان وبلوچستان که خودشان مصرف کنند یک سهمیه برای کارت‌های خود مردم سیستان وبلوچستان درنظربگیریدبهتراست چون جایگاه دارهابنزین به کسی نمیدهند
    • علی هادی IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      17 75
      پاسخ
      بنزین باید هر لیتری ۴۰ هزار تومان باشد زمان ۳ تومان گذاشت لطفاً به آیند کمی فکر کنید
      • ابراهیم GB ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        8 0
        بنزین لیتری چهل تومن بزنیم حتی گرانتر هم میزنیم اما لابدهمچنان ماشینهای اشغال ایرانخودرو وسایپا سواربشیم
      • خرزوخان IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        8 2
        زمان واقعی کردن قیمت ماشین داخلی و خارجی چی نرسیده بهتر نیست بجای یک میلیارد صدمیلیون و بابت چندین میلیارد یک میلیارد پول ماشین بدیم بگو حتما نظرتو پرفسور
    • IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 10
      پاسخ
      دولت میتونه اعلام کنه کارت سوختی که دو ماه بنزین نزده ماه بعد شارژ نمیشه یعنی همون پیمایشی.
      • محمد IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        4 2
        خوب قبل دو ماه میفروشه
    • IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      8 0
      پاسخ
      مردم دراین ماه با کارت جایگاه بنزین میزدن درماه بعدی مردم حتما بنزین کم میارن ،فقط بفکر بیچاره کردن ملت هستید
    • IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      10 2
      پاسخ
      خودرو بنده مدل ۲۰۷ می باشد چندین سال کارت سوخت دارم داخل کارت چند لیتری ذخیره شده بود رفتم پمپ بنزین با کارتم بنزین بزنم لیتری ۵۰۰۰ تومان محاسبه شد از جایگاه دار پرسیدم گفتند چون ماشین شما خارجیه کارتتان خاصیت قبل را ندارد آخر این چه تصمیمی بود که گرفتید قیمت ماشین بنده از پراید پایین تر است عجب اوضاعی این دولت ایجاد نموده و عجب اینکه کلا مجلس و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به این همه فشار به ملت بی تفاوتند..
    • حسن IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 9
      پاسخ
      دولت اشتباه کرد بنزین باید ۱۰هزارتومان باشد برای همه ماشینها البته برای کسانی که احتیاج به کمک دارند.یارانه پرداخت شود
    • شیرزاد IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 2
      پاسخ
      سلام وقتی کارت جایگاه داران در سیستان و بلوچستان به مردم بنزین 5000نمیده بعدازاونورخود جایگاه دارکل موجودی کارت سوختو واسه خودشون میفروشن وکسی هم نیست جلوایناروبگیره شما اصلا قیمتوبکن 40هزار چه فایده برای مردم داره ماحاضریم 40هزار بشه ولی بنزین بدن به ما
    • محمد IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 0
      پاسخ
      چرا مسئولین مردم را طوری دیگر می‌پندارند یعنی ۱۸ میلیون کارت سوخت یعنی ۱۸ میلیون خودرو فعال داریم چطور امکان دارد؟ تعداد کل خودروهای ایران از ۱۸ میلیون کثر شود تعداد کارتهای سفید مشخص می‌شود
    • محمد IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 0
      پاسخ
      با توجه به آمار خودروهای بنزینی کل کشور که ۷ میلیون میباشد باید هفت صد میلیون لیتر بنزین ۳ هزار تومانی در کارت‌ها به ازای هر کارت ۱۰۰ لیتر شارژ شود پس یک میلیارد و یکصد میلیون لیتر آن چه می‌شود آیا کارت سفید داریم یا کارت برای قاچاق این را چرا مسئولین مربوطه پیگیری نمی‌کنند
    • محمد IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 0
      پاسخ
      هفت میلیون خودرو در کشور داریم چطور ۳۱ میلیون کارت سوخت ۲۴ میلیون کارت سوخت برای کدام خودروها صادر شده آیا این همان سوختی نیست که قاچاق می‌شود خواهشا این را مسئولین جواب دهند
    • جواد IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      3 0
      پاسخ
      چرا سوخت ذخیره ای خودرو های خارجی را باطل کردید طرف در کارتش ۲۵۰ لیتر ذخیره داشته باید حداقل این ذخیره ها را باطل نمی‌کردید واقعا نابغه هستید شما ها ...
    • ناشناس IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      5 1
      پاسخ
      مجلس دولت یارانه رو برای مردم کم بضاعت تصویب و اجرا کردند بعد کمر مردم رو شکستن و رفت تو جیب دولت وکجا بودیم به کجا رسید ایم مردم رو حیرون کردن
    • حسین IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      4 1
      پاسخ
      ما یه ماشین داشتیم که چند سال پیش دزد اونو زد... ماشین که توسط پلیس پیدا نشد اما کارت سوختش رو لطف کردن و سوزوندن قشنگ مثل اینه که بگی گوشیم رو دزد زده و پلیس به جای پیدا کردن دزد بگه تو که گوشی نداری شارژرت هم بیا بده من
    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      12 3
      پاسخ
      سلام این چه عدالتی هست کسانی که صرفه جویی کردند وبنزین خود را ذخیره کردن برای مسافرتی وکمتر از خودروی خود استفاده کردن ذخیره بنزین آنها باید سوخته شود واما آنکه بالاترین مصرف را داشته کاری به کارش ندارید این چه عدالتی هست بگید همه بدانند....
      • Aa IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        1 9
        معلوم هست چه چرت و پرت نوشتی
    • رضا IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      12 0
      پاسخ
      چرا سهمیه ذخیره شده از قبل کارت سوخت ها رو که مال مردم هست رو سوزوندید،
    • علیرضا IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      4 24
      پاسخ
      اگر دنبال عدالت هستین سهمیه بنزین باید به کارت ملی همه ، چه آن که ماشین ندارد وآن که ماشین دارد به طور مساوی و عدالت تقسیم شود
    • محمد IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 9
      پاسخ
      بابا چرا همه چیزو گرون میکنید یارانه دهک یک تا سه روهم‌.اضاف کنید بابا کمرمون شکست تو گرونی ها یه فکری بکنید شمارا بقران
    • شهاب RO ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      اولا تفریق سهمیه 1500و 3000تومنی میشه 400هزار لیتر بنزین 1500که مازاد تخصیص داده شده دو با توجه به این که همه خودرو ها کارت سوخت ندارن چطور نزدیک 18میلیون هفتصد هزار کارت سوخت تک سوز فقط داریم
    • محسن IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      طبق قوانین جزایی و مدنی کشور، قوانین جدید نباید عطف به ما سبق بشه و اصطلاحاً نباید در حقوق محاسبه افراد خلل ایجاد کنه. بنده ۳۲۸ لیتر ذخیره بنزین ۱۵۰۰ تومنی داشتم که امروز در کمال تعجب دیدم این ذخیره صفر شده. بنزینی که سهمیه و حق بنده بخاطر استفاده صحیح و بهینه بود. اگر این بی عدالتی و اجحاف و ظلم در حق شهروندان نیست، پس بفرمائید اسمش چیه؟
    • محمد IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده به طور قطع پیش بینی میکنم که این طرح بنزین نه تنها مصرف بنزین را کم می‌کند بلکه مصرف بنزین را افزایش خواهد داد صد درصد این اتفاق می‌افتد

