جزییات بازدید مرد پرنفوذ کشتی روسیه و جهان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه و نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی، سال‌های سال است که به‌عنوان رئیس فدراسیون کشتی فعالیت می‌کند و از نفوذ زیادی در نهادهای سیاسی این کشور برخوردار است. مامیاشویلی که رابطه بسیار خوبی با ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دارد، روز پنج شنبه گذشته برای دیدار با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و بازدید از امکانات کشتی ایران به کشورمان سفر کرده بود.



رئیس فدراسیون کشتی روسیه در صحبت‌های خود بر قدرت کشتی ایران در جهان تأکید کرد و به دنبال همکاری کشتی ایران با روسیه به جهت تأثیر بر کشتی جهان و اتحادیه جهانی کشتی بود.