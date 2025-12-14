دبیر: کار باطل السحر است و به جای حرف زدن باید عمل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی پنج جلد از کتاب ویژه کودک و نوجوانان با عنوان نوپهلوان تهیه شده در مرکز مستندنگاری فدراسیون کشتی، با عنوان‌های شهید ابراهیم هادی، شهید مصطفی صدرزاده، شهید داریوش ریزوندی، شهید مرتضی حمزه دولابی و شهید سجاد زبرجدی صبح امروز با حضور رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد.

علیرضا دبیر در ابتدای این مراسم با تشکر از مرکز مستندنگاری فدراسیون کشتی به جهت چاپ کتاب‌های شهدا و قهرمانان کشتی، گفت: سرعت کم است و باید کار سریع‌تر پیش برود. در همه کارها باید زمان را مدیریت کرد و یک مدیر اجرایی تمام تلاش خود را باید به کار ببندد تا یک پروژه زودتر به بهره برداری برسد. در حال حاضر مشکل ما در زمانبندی است و اگر کارها و پروژه‌ها سریع‌تر و دقیق انجام شود، بهره وری بیشتر می‌شود.

دبیر در مورد چاپ کتاب توسط فدراسیون کشتی گفت: اثر کار فرهنگی زمان بر است اما در نهایت نتیجه خواهد داد. ما نمی‌توانیم نسبت به نسل جدید بی تفاوت باشیم و اگر در راه خدا و اهل بیت کار کنیم اثرش را خواهد گذاشت. وقتی یک کشتی گیر پرچم را می‌چرخاند، پرچمی که با نام الله مقدس شده، حتماً تأثیر خودش را در جامعه و مردم می‌گذارد و این نیز یک کار فرهنگی است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه یک مدیر اجرایی باید محکم بایستد و برای خدا کار کند گفت: مدیر اجرایی که بترسد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. اول به خودم می‌گویم باید خالصانه برای خدا کار کنیم و بعد برای مردم و از فحش خوردن نترسیم، چراکه مردم می‌فهمند که چه کسی کار می‌کند. فلسفه وجودی کار ما برگزاری اردو، مسابقه و اعزام تیم است اما برای اینکه یک نسل قوی و متعهد ساخته شود، به چاپ و نشر این کتاب‌های فرهنگی نیاز داریم.

وی ادامه داد: همزمان که کتاب شهدای کشتی گیر به چاپ می‌رسد، چاپ کتاب قهرمانان کشتی نیز در دستور کار است و تاکنون چندین کتاب از جمله کتاب آقایان تختی، حبیبی، منصور برزگر، علی اکبر حیدری، فرح وشی به چاپ رسیده و کار چاپ کتاب آقایان موحد، رضایی و چند قهرمان دیگر در مراحل پایانی است.

رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه برای پیشبرد اهداف کشتی کشور، برنامه راهبردی نوشته شده، تصریح کرد: در برنامه راهبری یکی از موضوعات بحث فنی است و چندید موضوع از جمله اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و … در دستور کار است و بخش فرهنگی نیز یکی دیگر از موضوعات آن است. امیدوارم خدا توفیق آن را بدهد که بتوانیم در این راه محکم بایستیم چراکه در حال حاضر جنگ فرنگی در تمامی حوزه‌ها است و به دنبال این هستند که افراد را خراب کنند و به آنها انگ بزنند و ذهنیت مردم را خراب کنند. اما آن چیزی که گردن ما است این است که اولاً سالم کارکنیم و دوماً خوب کار کنیم و به جای حرف زدن، عمل کنیم. باید با کارمان حرف بزنیم چراکه اعتقاد دارم کار باطل السحر است.