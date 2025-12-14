گلایه شدید رئیس سازمان لیگ کشتی؛ تماشاگرنماها به کشتی خدشه وارد کردند

حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اتفاقات لیگ کشتی آزاد و انصراف تیم ستارگان پاس ساری گفت: علی مؤمنی منعی برای حضور در لیگ نداشت؛ اما متأسفانه کشتیگیران برخی مسائل داخلی فدراسیون و قول و قرارهای که با کادر فنی داشتند حتی به ما هم اعلام نکرده بودند. اگر او منعی برای حضور در لیگ داشت قطعاً کادر فنی نامه محرمانهای به ما میزدند. در دو سال اخیر قراردادهای ما به صورت اینترنتی شده و اگر منعی برای حضور در لیگ داشته باشد، کد ملی کشتیگیر از دسترس خارج میشود و هیچ تیمی نمیتواند آن کشتیگیر را انتخاب کند.
مؤمنی هیچ منعی برای قرارداد در سازمان لیگ نداشت
وی ادامه داد: ما تازه متوجه شده بودیم که ملیپوشانی که در مسابقات جهانی و بازیهای کشورهای اسلامی حضور پیدا کردند یک قول و قراری با فدراسیون داشتند مبنی بر اینکه فدراسیون از منابعی که دارد به آنها پاداش داده تا آنها دغدغه مسائل مالی نداشته باشند و به همین خاطر در لیگ حضور پیدا نکنند. طبق قراری که ملیپوشان با فدراسیون داشتند حتی قرار بوده با باشگاهی هم مذاکره نکنند تا تمرکزتان بهم نخورد. خیلی از باشگاهها هم از مذاکره با این ملیپوشان منع شده بودند.
از قول و قرار فدراسیون با ملیپوشان باخبر نبودیم
رئیس سازمان لیگ کشتی عنوان کرد: روز سهشنبه قرارداد مؤمنی با تیم خیبر خرم آباد ثبت شد و روز چهارشنبه ما در سازمان لیگ از موضوع قول و قرار ملیپوشان با فدراسیون مطلع میشویم، یعنی زمانی که قرارداد علی مؤمنی ثبت شده است. وقتی اعتراضها زیاد شد من با علی مؤمنی صحبت کردم که او گفت این پاداش برای بحث دیگری بوده در صورتی که فدراسیون رسیدی از آنها دریافت کرده مبنی بر اینکه این کشتیگیر متعهد شده با دریافت این مبلغ در لیگ کشتی نگیرد. من این موضوع را روی بی اخلاقی علی مؤمنی نمیگذارم چون او از سرمایههای کشتی است.
یاری تأکید کرد: اما قطعاً باید در کمیته انضباطی جوابگو باشد که چرا قرارداد بسته اما کشتی نگرفته است. نهایت این بود که مؤمنی باید پولی که از فدراسیون گرفته بود را پس میداد اگر برای تیم ستارگان کشتی میگرفت. اما او به خاطر سن و سال کم و کم تجربگی سالن را ترک کرده است که این اتفاق خوبی نیست. حالا اینکه چه کسی تماس گرفته و این مسائل من از آن بی خبر هستم و خودشان باید توضیح بدهند. اما سازمان لیگ هیچ منعی در خصوص ثبت قرارداد علی مؤمنی با تیم خیبر خرم آباد نداشت.
انصراف تیم ستارگان پاس ساری از لیگ را پیگیری میکنیم
رئیس سازمان لیگ کشتی بااشاره به انصراف تیم ستارگان پاس ساری گفت: قطعاً این موضوع از سوی فدراسیون قابل پیگیری است. متأسفانه این رویه امسال از لیگ یک باب شد و تیمها در میانه مسابقات از حضور در لیگ انصراف میدادند. تیم ستارگان از صبح خودشان را راه یافته به دیدار رده بندی میدانستند اما به بهانه بعدازظهر از صبح کشتی نگرفت. تیم ستارگان پاس ساری مدعی هستند که غلام محمدی تماس گرفته در صورتی که این تیم با بانک شهر مسابقه داشت و به نوعی برای عنوان سومی تلاش میکردند. این موضوع قابل پیگیری است و باید در کمیته انضباطی بررسی شود. ما هم حضور خواهیم داشت و تیم ستارگان پاس ساری هم قطعاً توضیحات خودشان را ارائه خواهند داد تا تصمیم درستی گرفته شود تا شاهد این رفتارها دیگر نباشیم.
یاری عنوان کرد: البته ما برخوردکننده نیستیم، بلکه سازمان لیگ متولی برگزاری مسابقات است. کمیته انضباطی یک کمیته بازدارنده است و ما عضو آن نیستیم. اگر تخلفی صورت گرفته باشد ما فقط گزارش آن را میدهیم. ولی امروز نامه عدم حضور ستارگان پاس ساری را زدیم که به کمیته انضباطی ارجاع داده شود تا با بررسی آن دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم. البته مؤمنی در شرایطی احضار میشود که باشگاه ستارگان شکایت کند، ما این موضوعات را هم پیگیری کردیم.
هدف لیگ ارتقای جایگاه کشتی است نه برد و باخت
رئیس سازمان لیگ کشتی در مورد اتفاقات بازی استقلال جویبار و بانک شهر و انصراف کمیل قاسمی از ادامه مسابقات گفت: تمام تلاش ما معطوف به خدمت به مردم و علاقهمندان کشتی است. در این راستا، با توجه به شرایط ویژهای که در مسابقات دور رفت و هیجاناتی که در دیدارهای گروهی میان دو تیم به وجود آمد، در دور برگشت نیز تمامی کوشش خود را به کار گرفتیم تا مکان و سالن مناسبی برای برگزاری مسابقات فراهم کنیم. به همین خاطر به دنبال سالن ۱۲ هزار نفری به عنوان بزرگترین تالار کشور در تهران بودیم تا مسابقات در شرایط مطلوب برگزار شود.
وی ادامه داد: متأسفانه مشکلات موجود در این سالن از پیش وجود داشت و با وجود پیگیریهای مکرر حتی حضور رئیسجمهور و وزیر ورزش در راستای رفع این مشکلات، هنوز هیچ تدبیر مؤثری در این خصوص اتخاذ نشده است. مسابقات را نمیتوانستیم در جویبار برگزار کنیم و به رغم تمام تلاشها مشکلات فنی سالن ۱۲ هزار نفری حل نشد و در نهایت مجبور شدیم به احترام مردم و به دلیل محدودیتهای موجود، سالن کوچکتری را انتخاب کنیم. هدف ما در سازمان لیگ کشتی، ارتقا جایگاه کشتی و دیدن نتایج آن است روی برد و باخت تمرکز نداریم. من اگر تلاش میکردیم تا تیم استقلال جویبار را متقاعد کنم که به تشک برگردند به خاطر مردم است. من از نظر سن و سال از کمیل قاسمی هم بزرگتر هستم و تمام هدفم این بود که مردم از دیدن کشتی لذت ببرند.
گلایه شدید رئیس سازمان لیگ از کمیل قاسمی
یاری گفت: خیلی از علاقمندان به کشتی به خاطر کشتی حسن یزدانی به سالن آمده بودند و نباید به خاطر نتیجه سالن کشتی را ترک کنید. ما از داوران دیگر هم نظرشان را جویا شدیم و فیلم کشتی را برای آنها فرستادیم اما همه به اتفاق معتقد بودند داور تصمیم درستی گرفته است. حق خوری که صورت نگرفته است ولی فرض را بر این بگذاریم که داور هم اشتباه کرده باشد، این بهانه درستی برای ترک تشک کشتی نیست. اگر تیم استقلال جویبار به بیرون میرفت آن وقت دیسکالیفه میشد و همه هدف من این بود که او را متقاعد کنیم که چنین تصمیمی نگیرد. اگر تیم بیرون میرفت دیسکالیفه میشد و کامل کشتی را از دست میداد.
برخی تماشاگران هدایت شده بودند واقعاً شوکه کننده است
رئیس سازمان لیگ کشتی عنوان کرد: در خصوص بحث تماشاگران، باید بگویم که فارغ از اطلاعات جدیدی که به دستم رسیده و مستنداتی که در حال جمعآوری آنها هستم، برخی از شرایط هدایتشده و برنامهریزیشده به شدت برای من شوکآور بود. در طول مسابقات، مشاهده کردم که تماشاگران به خصوص تماشاچیانی که از تنکابن آمده بودند، در کنار تشک حضور داشتند. در یک مسابقه زمانی که امیر محمد یزدانی شیطنتی انجام داد، هیچکس واکنشی نشان نداد. در حالی که زمانی که محمد نخودی کشتی گرفت، تمام تماشاگران تیم مقابل او را تشویق کردند. حتی عزت اکبری، که یکی از بچههای جویبار است، به دلیل عملکرد خود مورد تشویق قرار گرفت.
آبروی کشتی در عرصه بین المللی خدشه دار شد
وی گفت: برخی از تماشاچیان، بدون توجه به تیمها و صرفاً به خاطر علاقه به کشتی، حمایت میکنند برای ما مهم است. اتفاق که دو سال پیش برای یونس امامی با سیداکوف افتاد و من اصلاً کاری نداشتم که یونس برای کدام تیم است. من به عنوان یک عضو خانواده کشتی دوست نداشتم امامی به سیداکوف ببازد، یا هر کشتی گیر دیگر. ما نباید اهداف اصلیمان را گم کنیم. بهویژه برخی اطلاعات رسیده که متوجه شدیم فلان لیدر با فلان مربی با هم صبحانه خوردند و برای لیدرها نوشته شده که چه شعارهایی در میان تماشاگران داده شود. این نوع مسائل، به هیچ عنوان با اصول کشتی سازگار نیست. آن هم در روزی که ما با مامیاشویلی جلسه داشتیم و قرار بر این شد که چون ۵ کشتیگیر روس در ایران کشتی میگیرند مسابقات ما به صورت زنده پخش شود. حتی مسابقات به صورت زنده در صفحه اتحادیه جهانی پخش میشد. آبروی ما در عرصه بین المللی به خاطر حوادث خدشه دار شد.
کشتی کوچک نیست که کاپ دومی آن به درد استقلال نخورد
رئیس سازمان لیگ کشتی عنوان کرد: این مسائل فقط به کشتی آسیب میزنند و اعتبار و حیثیت ما را در سطح بینالمللی زیر سوال میبرد. البته مدیریت باشگاه استقلال در جریان این موضوع نیست و با او جلسه خواهیم داشت. اگرچه من بهعنوان مسئول سازمان لیگ کشتی احترام زیادی برای باشگاه استقلال قائلم، اما اینگونه رفتارها هیچ کمکی به رشد و اعتبار کشتی ایران نمیکند. مدیریت باشگاه استقلال زحمت کشیدند در لیگ تیمداری کردند. در کشتی فرنگی اول شدند و در کشتی آزاد به عنوان نایب قهرمانی رسیدند. من فکر نمیکنم کشتی اینقدر کوچک و بی ارزش باشد که کاپ دومی آن به درد باشگاه استقلال نخورد که آنها روی سکو نیامدند. جایگاه کشتی بزرگتر از حرفهاست. به ما میگویند سازمان لیگ با بانک شهر است در صورتی که من هنوز لیگ شروع نشده مربی بانک شهر به کمیته انضباطی بردم.
وی گفت: متأسفانه ما خودمان داریم کشتی را کوچک میکنیم و این باور را ایجاد میکنیم که کشتی اهمیت ندارد. برخی میگویند که سازمان لیگ اسپانسر فراری میدهد و در این خصوص به بانک شهر اشاره میکنند. بانک شهر فقط اسپانسر فدراسیون است و حمایت مالی خود را از کشتی ایران انجام میدهد. این مسائل به لیگ کشتی مربوط نمیشود. باید از افرادی همچون رضا یزدانی تشکر کرد که این تیم را حفظ کردند و با شرایط سخت، شرایط را برای برگزاری مسابقات فراهم کردند.
یاری تأکید کرد: در برخی مسابقات، برخی منتظر هتل و بلیط بودند اما عوامل سازمان لیگ تاکنون یک چایی تلخ با هیچ کدام از تیمها نخوردند. در چهار سال گذشته هیچگاه به کسی اجازه ندادم تا حرف و حدیثی پیش نیاید. ما برای تشک کشتی احترام قائل هستیم و کفشمان را در میآوریم آن وقت یک نفر حرکت زشتی روی تشک کشتی انجام دهد. این افراد تماشاچی کشتی نیست. چون ما تماشاگران واقعی را میشناسیم که برای تشک کشتی چقدر حرمت قائل هستند. در مورد نحوه برخورد با کشتیگیران، باید بگویم که کشتیگیران باید از هر باشگاهی باشند، مورد احترام قرار گیرند. برای من هیچ فرقی ندارد که یک کشتیگیر متعلق به کدام باشگاه است، بلکه کیفیت و رفتار حرفهای او است که اهمیت دارد. بهویژه کشتیگیرانی مثل عزت اکبری که با وجود سن و سال خود، همچنان در میدان رقابت میکنند، باید از حمایت و احترام کامل برخوردار شوند.
نظر شما