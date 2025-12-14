به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید جواد گلپایگانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح ابعاد مختلف فعالیتها و خدمات مرحوم آیتالله سید محمدرضا گلپایگانی (ره) اظهار کرد: خدمات این مرجع بزرگوار محدود به سالهای پایانی عمر ایشان نبود، بلکه از سالها پیش از رحلت آیتاللهالعظمی بروجردی (ره) آغاز شد و همواره با دغدغه حمایت از روحانیت و طلاب علوم دینی همراه بود.
فرزند مرحوم آیتالله گلپایگانی (ره) با اشاره به نقش پدر خود در پشتیبانی از طلاب افزود: ایشان برای طلاب گلپایگانی که برای تحصیل راهی قم میشدند، محل اسکان مشخصی با عنوان مدرسه الوندیه فراهم کرده بودند و این طلاب از همان ابتدای ورود، هم از نظر آموزشی و هم از نظر معیشتی تحت حمایت و سرپرستی قرار میگرفتند.
وی با بیان نحوه اداره این مدرسه گفت: برنامه آموزشی مدرسه بهگونهای طراحی شده بود که صبحها سه ساعت و عصرها دو ساعت دروس حوزوی تدریس میشد و در کنار آن، آموزش دروس عمومی نیز در برنامه عصرگاهی قرار داشت و ثمره این شیوه تربیتی، پرورش شاگردانی است که امروز هر یک در عرصههای مختلف علمی و اجرایی نقشآفرینی میکنند.
گلپایگانی با اشاره به دوران مرجعیت مرحوم آیتالله گلپایگانی (ره) بیان کرد: مرجعیت رسمی ایشان از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۲ ادامه داشت و به مدت ۳۲ سال یکی از طولانیترین دورههای مرجعیت در عصر معاصر را رقم زد و در این سالها، در هر عرصهای که نیاز به کمک و خدمت وجود داشت، ایشان پیشگام بودند.
وی افزود: پس از رحلت آیتالله بروجردی (ره) و همزمان با وقوع زلزله قزوین و بوئینزهرا در اوایل دهه ۴۰، برادرشان را به همراه گروهی از مدرسین برای امدادرسانی و برپایی چادرهای اسکان موقت اعزام کردند و این رویکرد در زلزله فردوس در سال ۱۳۴۶ با ساخت خانههای پیشساخته و در زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹ با بازسازی یا تعمیر اساسی حدود ۷۰ خانه بهداشت در مناطق صعبالعبور ادامه یافت.
فرزند این مرجع تقلید با تأکید بر گستره بینالمللی خدمات ایشان گفت: فعالیتهای مرحوم آیتالله گلپایگانی (ره) تنها به داخل کشور محدود نبود و ر جریان جنگ داخلی لبنان، زمینی به مساحت حدود هفت هزار متر مربع در هفت طبقه خریداری و در اختیار امام موسی صدر قرار گرفت تا به مرکزی برای رسیدگی به ایتام شیعه تبدیل شود که امروز به دانشگاه علوم اسلامی ارتقا یافته است.
وی افزود: همچنین برای دختران شیعه لبنان مدرسهای مستقل تأسیس شد و در کشورهایی همچون هند، افغانستان و پاکستان نیز اقدامات متعددی در حوزههای خیریه و فرهنگی به انجام رسید.
گلپایگانی با اشاره به شکلگیری مرکز اسلامی در اروپا ادامه داد: با درخواست شیعیان اروپا برای ایجاد یک مرکز آموزشی و دینی، مرحوم آیتالله گلپایگانی (ره) برادرشان را مأمور بررسی شرایط در ۹ کشور اروپایی کردند و پس از انتخاب لندن بهعنوان مناسبترین گزینه، یک کلیسای قدیمی خریداری و به مجمع اسلامی تبدیل شد؛ مرکزی که امروز به یکی از پایگاههای مهم شیعیان اروپا بدل شده است.
وی در ادامه به فعالیتهای علمی در قم اشاره کرد و گفت: مدرسه آیتالله گلپایگانی در قم با زیربنایی حدود چهار هزار متر مربع و در چهار طبقه احداث شد و پیش از دوران کرونا، روزانه حدود ۱۵ هزار طلبه برای حضور در ۳۰۰ درس مختلف به این مجموعه رفتوآمد داشتند؛ ظرفیتی که این مدرسه را به یکی از کانونهای مهم علمی شیعه در جهان تبدیل کرده بود.
فرزند مرحوم آیتالله گلپایگانی (ره) در بخش دیگری از سخنان خود افزود: احداث مسجد امام حسن عسکری (ع)، تأسیس کتابخانهها و بیمارستانها در مناطقی همچون قم، تهران، لبنان، افغانستان و گلپایگان از دیگر اقدامات ماندگار ایشان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مرحوم آیتالله گلپایگانی (ره) با احداث حدود ۵۰ منزل برای علما و روحانیون در شهرستانها، گام مؤثری در رفع مشکل اسکان مبلغان دینی برداشتند و امروز نیز نزدیک به ۵۰ خانه عالم در سراسر کشور در اختیار امامان جمعه و علما قرار دارد که ثمره همان نگاه بلند و آیندهنگر است.
نظر شما