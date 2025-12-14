به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه کتابهای حسی و لمسی ویژه کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه، عصر یکشنبه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شماره (۳) سنندج بهصورت رسمی آغاز به کار کرد.
این آئین با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان، رئیس بهزیستی شهرستان سنندج، جمعی از کارشناسان و مربیان مراکز کانون، همچنین مدیران، معلمان و خانوادههای دانشآموزان مدارس استثنایی پارسا و توکل برگزار شد.
کتابهای حسی و لمسی، از جمله تولیدات ویژه حوزه کودک و نوجوان هستند که با بهرهگیری از بافتهای قابل لمس، تصاویر برجسته، خط بریل و عناصر تعاملی ساده طراحی شدهاند و نقش مؤثری در آموزش کودکان نابینا، کمبینا و دارای نیازهای ویژه ایفا میکنند.
این کتابها با تقویت حس لامسه، امکان درک بهتر مفاهیم و تجربهای ملموستر و جذابتر از مطالعه را برای این گروه از کودکان فراهم میسازند.
این مجموعه در قالب برنامه «سفر کتاب» و با هدف گسترش دسترسی کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه به محتوای آموزشی متناسب، معرفی و ترویج کتابهای ساده و حسیلمسی و تجهیز مراکز فرهنگی استان تهیه و ارائه شده است.
نمایشگاه «سفر کتاب» فرصتی مناسب برای آشنایی خانوادهها، مربیان و معلمان مدارس استثنایی با ظرفیتها و کارکردهای آموزشی این نوع کتابها به شمار میرود.
در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، برنامههایی همچون بازدید خانوادهها، برگزاری کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی و تعامل مستقیم کودکان و نوجوانان با کتابهای حسی و لمسی پیشبینی شده است که با مشارکت اعضای کانون، مربیان و معلمان آموزش و پرورش استثنایی اجرا میشود.
بر اساس این گزارش، برگزاری این نمایشگاه گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت فرهنگی، حمایت هدفمند از کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه و توسعه فعالیتهای تخصصی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان ارزیابی میشود.
در پایان این برنامه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان با همکاری اداره آموزش و پرورش استثنایی و ادارهکل بهزیستی استان، بر بررسی تخصصی کتابهای حسی و لمسی ارائهشده در این نمایشگاه تأکید کردند.
در این فرآیند، میزان کارآمدی، قابلیت استفاده، نقاط قوت و ضعف محتوایی، آموزشی و ساختاری کتابها مورد ارزیابی قرار میگیرد تا زمینه ارتقای کیفیت تولید و توسعه این آثار متناسب با نیازهای بومی کودکان استان در مراحل بعدی فراهم شود.
