به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک نژاد سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: این نمایشگاه شامل بیش از ۱۰۰ کتاب حسی و لمسی با ساختاری برجسته و ترکیبی است که کودکان نابینا را قادر میسازد با لمس اشیا، حیوانات و عناصر طبیعت، تصویری ذهنی دقیق از آنها داشته باشند.
وی افزود: این مجموعه کتابها که توسط مربیان کانون پرورش فکری و معلمان مدارس ویژه تهیه شده و در قالب برنامه «سفر کتاب» به ۱۲ استان کشور ارسال شدهاند، به مناسبت هفته ملی کودک سال ۱۴۰۴ وارد استان گیلان شدند و پس از برپایی نمایشگاه، اجرای ویژهبرنامه و نشست تخصصی، به مرکز فرهنگی هنری کانون رودسر منتقل شدند.
کوچک نزاد گفت: نمایشگاه با همکاری آموزش و پرورش استثنایی، بهزیستی و دیگر نهادهای فعال در حوزه کودکان با نیازهای ویژه از ۲۶ مهر در کانون پرورش فکری رودسر برپا شده و تاکنون بیش از ۵۰۰ کودک، نوجوان و خانواده از این آثار خلاقانه بازدید کردهاند.
گفتنی است، این نمایشگاه تا ۳۰ مهر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر واقع در خیابان شهدا، کوچه نیروی انتظامی پذیرای علاقهمندان است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در دو مرکز فرهنگی هنری شماره ۳ رشت و رودسر خدمات فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و پژوهشی ویژه کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه ارائه میدهد.
نظر شما