  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

نمایشگاه کتاب‌های حسی و لمسی در رودسر افتتاح شد

نمایشگاه کتاب‌های حسی و لمسی در رودسر افتتاح شد

رودسر-همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب‌های حسی و لمسی در کانون رودسر نشست تخصصی با حضور روانشناس بالینی برای آشنایی خانواده‌ها با نیازهای کودکان نابینا و کم‌بینا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک نژاد سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: این نمایشگاه شامل بیش از ۱۰۰ کتاب حسی و لمسی با ساختاری برجسته و ترکیبی است که کودکان نابینا را قادر می‌سازد با لمس اشیا، حیوانات و عناصر طبیعت، تصویری ذهنی دقیق از آن‌ها داشته باشند.

وی افزود: این مجموعه کتاب‌ها که توسط مربیان کانون پرورش فکری و معلمان مدارس ویژه تهیه شده و در قالب برنامه «سفر کتاب» به ۱۲ استان کشور ارسال شده‌اند، به مناسبت هفته ملی کودک سال ۱۴۰۴ وارد استان گیلان شدند و پس از برپایی نمایشگاه، اجرای ویژه‌برنامه و نشست تخصصی، به مرکز فرهنگی هنری کانون رودسر منتقل شدند.

کوچک نزاد گفت: نمایشگاه با همکاری آموزش و پرورش استثنایی، بهزیستی و دیگر نهادهای فعال در حوزه کودکان با نیازهای ویژه از ۲۶ مهر در کانون پرورش فکری رودسر برپا شده و تاکنون بیش از ۵۰۰ کودک، نوجوان و خانواده از این آثار خلاقانه بازدید کرده‌اند.

گفتنی است، این نمایشگاه تا ۳۰ مهر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر واقع در خیابان شهدا، کوچه نیروی انتظامی پذیرای علاقه‌مندان است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در دو مرکز فرهنگی هنری شماره ۳ رشت و رودسر خدمات فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و پژوهشی ویژه کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه ارائه می‌دهد.

کد خبر 6628200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها