به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، همزمان با برگزاری هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین، طی چهار روز حضور خود در استان گلستان، ۱۰ اجرای نمایشی ویژه کودکان و نوجوانان را در شهرستان‌های علی‌آبادکتول، گرگان، بندرگز، گمیشان و شهر قرق به روی صحنه خواهد برد.

وی افزود: حضور تماشاخانه سیار کانون در استان گلستان، همزمان با این رویداد بزرگ فرهنگی، با هدف تحقق عدالت فرهنگی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و امیدآفرینی برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری گلستان گفت: تریلی سیار نمایش کانون، عصر روز دوشنبه ۲۴ آذرماه وارد استان گلستان خواهد شد و نخستین اجرای خود را صبح سه‌شنبه ۲۵ آذرماه برای دانش‌آموزان دختر و پسر در علی‌آبادکتول (کمالان) برگزار می‌کند. سپس، همان روز در آئین افتتاحیه هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین به روی صحنه خواهد رفت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان گفت: صبح چهارشنبه، ۲۶ آذرماه، کودکان بندرگز در فضای ساحلی میزبان تماشاخانه سیار خواهند بود و ظهر همان روز، کودکان روستای دهنه گمیشان نیز از نمایش ارائه شده بهره‌مند خواهند شد.

غیناقی با اشاره به اینکه تماشای این نمایش‌ها برای عموم آزاد است، گفت: صبح پنجشنبه ۲۷ آذرماه، همزمان با شادپیمایی اقوام گلستان تماشاخانه سیار در گرگان، در محدوده میدان ولیعصر (عج) تا شهرداری، میزبان کودکان خواهد بود و سپس به سمت انجیراب گرگان حرکت می‌کند، همچنین صبح جمعه ۲۸ آذرماه، آخرین اجرای این گروه در شهر قرق برگزار شده و سفر چهارروزه آن‌ها به استان گلستان به پایان می‌رسد.

وی یکی از اهداف تماشاخانه سیار کانون در استان را تکمیل برنامه‌های فرهنگی جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین و ارتقای نشاط اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: نمایش‌های عروسکی و فعالیت‌های هنری، علاوه بر ایجاد سرگرمی، به تقویت قدرت تفکر، تخیل و زیست مطلوب کودکان نیز کمک می‌کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان با تبیین جایگاه راهبردی و اثرگذار تماشاخانه سیار در عرصه فعالیت‌های فرهنگی اظهار کرد: این ظرفیت خلاق و جریان‌ساز با اجرای برنامه‌های هدفمند در شهرها و روستاهای منتخب، ضمن خلق تجربه‌هایی ماندگار، اثرگذار و خاطره‌ساز برای کودکان و نوجوانان، مفاهیم عمیق و بنیادین فرهنگی، ملی و دینی را به‌شیوه‌ای هنرمندانه، غیرمستقیم و پایدار در ذهن و جان مخاطبان نهادینه می‌سازد.

وی یادآور شد: این رویکرد هوشمندانه و آینده‌نگر، هم‌افزایی معنادار و راهبردی با اهداف کلان جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین داشته و نقشی مؤثر در تقویت سرمایه فرهنگی، انسجام اجتماعی و هویت‌بخشی نسل آینده ایفا می‌کند.