به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه به همراه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، با حضور میدانی در نقاط مختلف شهر خورموج، از نزدیک وضعیت تأمین، توزیع و زیرساخت‌های آب‌رسانی این شهر را مورد بررسی قرار دادند.

فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت آب به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان، اظهار کرد: تأمین پایدار و مطلوب آب شرب برای مردم، به‌ویژه در مناطق جدیدالاحداث، از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و هیچ‌گونه کم‌کاری در این حوزه قابل قبول نیست.

وی با تأکید بر لزوم تکمیل طرح آبرسانی به منازل احداثی در سایت طرح جوانی جمعیت و ناحیه صنعتی روستایی افزود: مشکلات و مطالبات متقاضیان در این مناطق باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدام عملی هرچه سریع‌تر برطرف شود تا ساکنان و فعالان اقتصادی با کمترین مشکل مواجه باشند.

مقاتلی همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های آب‌رسانی و تقویت زیرساخت‌های موجود تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود با همکاری و تعامل مناسب میان دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شرکت آب و فاضلاب استان، مشکلات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود.

فرماندار شهرستان دشتی پیگیری مستمر تا حصول نتیجه نهایی را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: رفع دغدغه‌های مردم در حوزه آب، نیازمند حضور میدانی، تصمیم‌گیری دقیق و اقدام به‌موقع است و این موضوع با جدیت در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد و انتظار داریم آبفا استان نیز در این خصوص اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد