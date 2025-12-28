به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات آب شهرستان دشتی با حضور استاندار بوشهر، مدیرعامل آب و فاضلاب کشور، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، با قدردانی از حمایتهای دولت در راستای بهبود وضعیت آب شهرستان گفت: حضور معاون وزیر و مدیرعامل آب و فاضلاب کشور در سطح استان نشاندهنده عزم جدی دولت برای رفع مشکلات و تقویت زیرساختهای آبرسانی است.
وی با اشاره به وضعیت منابع تأمین آب شهرستان افزود: در حال حاضر ۴۰ درصد از منابع آبی شهرستان از منابع داخلی تأمین میشود و مابقی از سد کوثر است که این موضوع ضرورت تنوعبخشی به منابع تأمین آب را دوچندان میکند.
فرماندار دشتی از احداث آبشیرینکن جدید در نوار ساحلی یا افزایش ظرفیت آبشیرینکن لاور ساحلی بهعنوان برنامههای مهم یاد کرد و گفت: با اجرای این طرحها، بخش قابل توجهی از مشکلات آبی بخشهای شنبه و طسوج و نیز دهستان کبگان برطرف خواهد شد.
مقاتلی همچنین به حفر دو حلقه چاه، آبرسانی به طرحهای نهضت ملی مسکن در شهرهای خورموج، بادوله و کاکی، اجرای خط انتقال آب از سد باغان به روستای باغان و حل مشکل رینگ آب شهر خورموج و نوسازی شبکه آب شهری و روستایی با تأمین اعتبار لازم اشاره کرد.
وی همچنین خواستار تسریع در روند پروژههای آبرسانی توسط قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام در شهرستان شد و افزود: روند پروژههای آبرسانی از برنامه زمان بندی عقب است و این موضوع شهرستان را با مشکلات عدیده ای مواجه میکند.
مقاتلی گفت: امسال قریب به ۵۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات شهرستان به پروژههای آب اختصاص داده شده است.
در پایان این نشست، مدیرعامل آب و فاضلاب کشور با تأکید بر اهمیت رفع مشکلات آب شهرستان دشتی، قول پیگیری جدی و حل مسائل مطرحشده از طریق تزریق اعتبارات لازم را داد
