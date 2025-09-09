لزوم تلاش برای بهبود وضعیت آب در شهرستان دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر آب و فاضلاب شهرستان دشتی که با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برگزار شد؛ با تأکید بر ضرورت افزایش رضایت‌مندی مردم در حوزه آب اظهار کرد: باید تلاش شود چالش‌های موجود در سطح شهرستان به حداقل برسد.

وی تکمیل سد دشت پلنگ و انتقال آب به شهرستان را از عوامل مهم در رفع مشکلات عنوان کرد و افزود: نوسازی و توسعه شبکه آب باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های خدماتی نباید پشت میز نشین باشند، بلکه باید به صورت مستمر در میدان برای رفع مشکلات مردم حضور یابند.

مقاتلی تصریح کرد: انتظار داریم مدیر جدید آب و فاضلاب شهرستان با سعه‌صدر و پاسخگویی مناسب، ارتباط با مردم را در اولویت کاری خود قرار دهد و هماهنگی مستمر با مجموعه فرمانداری داشته باشد.

وی با بیان اینکه رضایت‌مندی مجموعه دستگاه‌ها امری مهم و ضروری است، افزود: مدیر جدید از نیروهای بومی شهرستان و از بدنه همان دستگاه انتخاب شده و انتظار می‌رود با اشرافیت کامل به مسائل، مشکلات را به حداقل برساند.

فرماندار دشتی یادآور شد: مدیران شهرستان هر شش ماه یک بار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

در پایان این مراسم از زحمات اسکندر مؤمنی قدردانی شد و محمد صادق توکلی نژاد به عنوان مدیر جدید آب و فاضلاب شهرستان معرفی شد.