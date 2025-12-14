  1. بین الملل
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۰

هشدار یمن درباره نقض آتش‌بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی

وزارت خارجه یمن با هشدار نسبت به تداوم نقض آتش‌بس در نوار غزه، اعلام کرد رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در قبال ورود کمک‌های انسانی و پایان دادن به تجاوز و محاصره عمل نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن با صدور بیانیه‌ای درباره ادامه نقض آتش‌بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داد.

در این بیانیه آمده است که رژیم صهیونیستی تاکنون به تعهدات خود مبنی بر اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه عمل نکرده و همچنان به تجاوزات و محاصره علیه مردم فلسطین در این منطقه ادامه می‌دهد.

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن تأکید کرد که ادامه این روند، نقض آشکار توافق آتش‌بس و بی‌توجهی به حقوق انسانی مردم فلسطین به شمار می‌رود.

این وزارتخانه همچنین با هشدار نسبت به ادامه تشدید تنش‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، بار دیگر بر حمایت قاطع یمن از ملت فلسطین و آرمان عادلانه این ملت تأکید کرد.

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در پایان تاکید کرد که جمهوری یمن، در سطح رهبری، دولت و ملت، همچنان بر موضع ثابت و حمایتی خود در پشتیبانی از مردم فلسطین و قضیه عادلانه آنان پایبند است.

