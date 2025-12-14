«رد انگشتان من» بازنشر شد؛ بوم آهنگ در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری پویان نوازنده و مدرس ویولن، از بازنشر نسخهه دیجیتال آلبوم «رد انگشتان من» پس از گذشت ۱۳ سال خبر داد که هم‌زمان با رونمایی از پروژه‌ای میان‌رشته‌ای در حوزه موسیقی و هنرهای تجسمی انجام می‌شود.

جعفری پویان با اعلام این خبر، از اجرای رویدادی هنری با عنوان «بوم‌آهنگِ ردِ انگشتانِ من» در آینده نزدیک گفت؛ پروژه‌ای ترکیبی که در آن گروهی از نقاشان منتخب، با الهام مستقیم از قطعات آلبوم، دریافت و تجربه شنیداری خود را در قالب آثار تجسمی خلق می‌کنند.

هدف از اجرای این پروژه، ایجاد گفتگویی خلاقانه میان موسیقی و هنرهای تجسمی و ارائه تجربه‌ای احساسی، چندلایه و متفاوت برای مخاطبان عنوان شده است. در همین راستا، نمایشگاهی از آثار نقاشی مرتبط با این پروژه برگزار خواهد شد و کاتالوگ ویژه‌ای شامل آثار تجسمی، لینک پلتفرم‌های شنیداری و شناسنامه آلبوم نیز منتشر می‌شود.

آلبوم «رد انگشتان من» مجموعه‌ای با محوریت نوازندگی ویولن است که نخستین‌بار در سال ۱۳۹۱ توسط مؤسسه آوا خورشید منتشر شد. این آلبوم شامل ۵۱ قطعه موسیقی در قالب ۲ لوح فشرده است که برگرفته از موسیقی فیلم‌های سینمایی، تئاتر و سریال‌های تلویزیونی دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ بوده و حاصل همکاری علی جعفری پویان با ۲۷ آهنگساز موسیقی معاصر ایران است.

نسخه دیجیتال آلبوم «رد انگشتان من» توسط «هارمونیک تیونز» منتشر شده و هم‌اکنون از طریق پلتفرم‌های معتبر داخلی و بین‌المللی در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.