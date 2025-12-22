به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین پروژه از مجموعه موسیقایی «هم‌نواز» مشتمل بر اجرای ۳۰ قطعه از آثار مرحوم علی اکبر شهنازی موسیقی‌دان، نوازنده تار و آهنگساز موسیقی کلاسیک ایرانی در دسترس علاقه‌مندان موسیقی ایرانی قرار گرفت.

سیامک جهانگیری نوازنده نی و مدیر هنری آلبوم، راستین شفیعی نوازنده تار و وحید فتایی نوازنده تمبک از جمله هنرمندانی هستند که در این پروژه به عنوان نوازنده حضور دارند.

«پیش درآمد شور»، «گرایلی شور»، «چهار مضراب شور»، «رنگ شور»، «پیش درآمد ابوعطا»، «چهارمضراب ابوعطا»، «چهارمضراب حجاز ابوعطا»، «رنگ ابوعطا»، «پیش درآمد ترک»، «ضربی ترک»، «رنگ ترک»، «پیش درآمد افشاری»، «چهارمضراب افشاری»، «پیش درآمد دشتی»، «چهارمضراب دشتی»، «رنگ دشتی»، «پیش درآمد همایون»، «چهارمضراب راجع همایون»، «چهارمضراب بیداد»، «پیش درآمد اصفهان»، «رنگ اصفهان»، «پیش درآمد صلح سه گاه»، «چهار مضراب سه گاه»، «رنگ سه گاه»، «پیش درآمد چهارگاه»، «چهارمضراب زابل چهارگاه»، «رنگ چهارگاه»، «پیش درآمد ماهور»، «چهارمضراب داد ماهور» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

مرحوم علی اکبر شهنازی از جمله هنرمندان پیشگام و جریان ساز موسیقی کلاسیک ایرانی است که نوازندگی تار را از هشت سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت شش سال ردیف موسیقی ایرانی را آموخت. وی مدتی نیز در مکتب «درویش خان» به فراگیری موسیقی پرداخت و پس از آن بود که اولین پروژه موسیقایی خود را روی صفحه گرامافون در قالب «بیات ترک» و «افشاری» ضبط کرد. ضمن اینکه در اواسط سال ۱۳۰۵ بود که شهنازی به دعوت کمپانی «هیزوماسترزویس» صفحاتی را با آواز اقبال ضبط و از همان زمان نیز در عرصه های مختلف اجرای موسیقی فعالیت های مستمری داشت.

مرحوم شهنازی در سال ۱۳۰۸ به منظور حفظ و انتقال شیوه درست موسیقی ایرانی و نیز تعلیم شاگردان علاقه‌مند بر آن شد تا مکتب شهنازی را تاسیس کند و تا سال ۱۳۵۱ در همین مکتب به تعلیم شاگردان بسیاری بپردازد.

این هنرمند پیشگام در ۲۸ اسفند ۱۳۶۳ در ۸۷ سالگی در بیمارستان شرکت نفت درگذشت و پیکر او در امامزاده عبدالله ری به خاک سپرده شد.