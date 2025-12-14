  1. دين، حوزه، انديشه
تقدیر از پژوهشگران برتر در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

آئین پاسداشت روز پژوهش سه شنبه ۲۵ آذرماه در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا، سه شنبه ۲۵ آذرماه «آئین پاسداشت روز پژوهش» را همراه با تقدیر از پژوهشگران برگزیده، با حضور و سخنرانی جمعی از استادان برجسته دانشگاه برگزار می‌کند.

در این مراسم که ساعت ۱۶:۰۰ برگزار خواهد شد؛ محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، انشاالله رحمتی، استاد فلسفه و رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا و عبدالرضا مظاهری استاد عرفان اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، درباره جایگاه و اهمیت پژوهش و تحقیق در سپهر علمی و فرهنگی ایران و جهان علم به ایراد سخن خواهند پرداخت.

همچنین در این آئین از چندتن از محققان و پژوهشگرانی که آثار آنان در سلسله انتشارات انجمن منتشر شده است نیز تجلیل خواهد شد که عبارتند از: حسین کلباسی اشتری؛ مؤلف کتاب «اختر چرخ حکمت؛ دربیان احوال و آثار حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی»، میرهاشم محدث؛ مصحح کتاب «روضه سوم از خلد برین؛ در تاریخ بنی امیه و بنی عباس»، علی اصغر جعفری ولنی؛ مصحح کتاب «حدائق الحقائق؛ فی علم المنطق و الطبیعی و الإلهی») و محمد ابراهیم ذاکر؛ مترجم کتاب «شرح فصول البقراطیه اثر ابی صادق نیشابوری».

بنابر اعلام معاونت علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ برای استادان، دانشجویان، طلاب و پژوهشگران حاضر در این نشست تخصصی، گواهی حضور صادر خواهد شد.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خیابان ولیعصر (عج)، پایین‌تر از میدان منیریه، خیابان سرلشگر بشیری پلاک ۷۱ واقع است.

