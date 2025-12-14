  1. دانشگاه و فناوری
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹

مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۵ تمدید شد

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تا جمعه ۲۸ آذر ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیاره، با اشاره به درخواست‌های متقاضیان برای تمدید مهلت ثبت‌نام این آزمون و همچنین اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون، گفت: ثبت‌نام در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته از ۱۶ آذر آغاز شده و تا به امروز ۲۳ آذر ادامه دارد و تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار متقاضی، در این آزمون نام‌نویسی کرده‌اند و مهلت ثبت نام به منظور مساعدت با متقاضیان تا ۲۸ آذر ماه تمدید شده است.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، اطلاعیه اصلاحات و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، بتوانند تا روز جمعه ۲۸ آذر ماه به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه کرده و اقدام به ثبت‌نام کنند.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام متقاضیان فقط زمانی تکمیل شده است که در انتهای مراحل ثبت‌نام، شماره پرونده ۷ رقمی و کد رهگیری ۱۶ رقمی دریافت کنند که باید هر متقاضی یک نسخه پرینت از تقاضانامه ثبت‌نام خود، تهیه و تا اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری کند.

سیاره یادآور شد: متقاضیانی که تاکنون در این آزمون ثبت‌نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده‌اند، درصورت لزوم، صرفاً در بازه زمانی فوق می‌توانند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.

    • تینا آذرمینا IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 2
      پاسخ
      متشکرم
    • احمد حسین زاده IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 0
      پاسخ
      بنده در شرایطی بودم نتوانستم ثبت نام را انجام دهم خواهش دارم یک راهی برام بزارید که من بتونم ثبت نام کنم
    • M.salehi IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام واحترام من مدارکم تو این بازه زمانی آماده نبود همین امروز با کلی دوندگی از دانشگاه گرفتم .چرا تمدید نمیشه
    • پر IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      درخواست تمدید مجدد

