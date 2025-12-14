به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیاره، با اشاره به درخواست‌های متقاضیان برای تمدید مهلت ثبت‌نام این آزمون و همچنین اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون، گفت: ثبت‌نام در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته از ۱۶ آذر آغاز شده و تا به امروز ۲۳ آذر ادامه دارد و تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار متقاضی، در این آزمون نام‌نویسی کرده‌اند و مهلت ثبت نام به منظور مساعدت با متقاضیان تا ۲۸ آذر ماه تمدید شده است.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، اطلاعیه اصلاحات و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، بتوانند تا روز جمعه ۲۸ آذر ماه به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه کرده و اقدام به ثبت‌نام کنند.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام متقاضیان فقط زمانی تکمیل شده است که در انتهای مراحل ثبت‌نام، شماره پرونده ۷ رقمی و کد رهگیری ۱۶ رقمی دریافت کنند که باید هر متقاضی یک نسخه پرینت از تقاضانامه ثبت‌نام خود، تهیه و تا اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری کند.

سیاره یادآور شد: متقاضیانی که تاکنون در این آزمون ثبت‌نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده‌اند، درصورت لزوم، صرفاً در بازه زمانی فوق می‌توانند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.