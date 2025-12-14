  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳

صید ۳۹ میلیاردی بار قاچاق در آب های میناب

میناب- فرمانده دریابانی میناب از توقیف یک فروند شناور غیرمجاز و کشف ۳۹ میلیارد ریال بار قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده در تشریح این خبر گفت: مرزبانان میناب پس از کسب خبری مبنی بر تردد یک فروند شناور غیرمجاز در آب‌های داخلی، بلافاصله گشت‌های دریایی پایگاه به محل اعزام شدند.

وی افزود: مرزبانان موفق شدند یک فروند شناور متخلف را با مقادیری کالای قاچاق شامل ۱۱ هزار و ۱۵۰ ثوب انواع البسه مردانه و زنانه و یک هزار و ۲۰۰ قطعه لوازم جانبی تلفن همراه توقیف کنند.

فرمانده دریابانی میناب با اشاره به دستگیری ۲ نفر متهم در این رابطه تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده با احتساب شناور توقیفی را ۳۹ میلیارد برآورد کرده اند.

کد خبر 6689238

