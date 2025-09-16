  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

توقیف شناور حامل احشام قاچاق در میناب

بندرعباس - فرمانده پایگاه دریابانی میناب از توقیف یک فروند شناور و کشف ۳۰ رأس گوسفند قاچاق در آب‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق، طی عملیاتی حین گشت زنی و کنترل حوزه استحفاظی به یک فروند شناور غیر مجاز برخورد کردند.

وی ادامه داد: مرزبانان بلافاصله شناور را تعقیب و با تنگ کردن عرصه بر قاچاقچیان و سرنشینان، شناور را توقیف کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: در بازرسی از شناور توقیفی، تعداد ۳۰ رأس گوسفند قاچاق کشف و در این رابطه ۲ متهم نیز دستگیر شدند.

سرهنگ صبوری زاده عنوان کرد: کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

