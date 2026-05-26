۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

توقیف شناورهای حامل کالای قاچاق در بندر کوهستک

میناب- فرمانده دریابانی میناب از توقیف یک فروند شناور غیرمجاز و کشف مقادیری کالای قاچاق در بندر کوهستک خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان میناب پس از کسب خبری مبنی بر تردد یک فروند شناور غیرمجاز در آب های داخلی ، بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مرزبانان موفق شدند یک فروند شناور متخلف را به تعداد ۲ دستگاه لوازم خانگی برقی (سرخ کن) و تعداد ۱۵۸ عدد انواع لوازم خانگی غیر برقی را توقیف کنند.

فرمانده دریابانی میناب با اشاره به دستگیری ۳ نفر متهم در این عملیات تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را با احتساب شناورهای توقیفی ۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

