توقیف شناورهای حامل کالای قاچاق در بندر کوهستک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان میناب پس از کسب خبری مبنی بر تردد یک فروند شناور غیرمجاز در آب های داخلی ، بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مرزبانان موفق شدند یک فروند شناور متخلف را به تعداد ۲ دستگاه لوازم خانگی برقی (سرخ کن) و تعداد ۱۵۸ عدد انواع لوازم خانگی غیر برقی را توقیف کنند.

فرمانده دریابانی میناب با اشاره به دستگیری ۳ نفر متهم در این عملیات تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را با احتساب شناورهای توقیفی ۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند.