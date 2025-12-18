به گزارش خبرگزاری مهر، موسی جسور اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب با همکاری پاسگاه محیط بانی شهید منوچهر شجاعیان، در جریان رصد و پایش مستمر تالاب نوروزلو، موفق به شناسایی و دستگیری یک گروه صیاد غیرمجاز شدند.

وی افزود: در این عملیات، آلات و ادوات غیرمجاز صید و شکار کشف و توقیف و حدود ۱۰ کیلوگرم ماهی صیدشده نیز از متخلفان ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب با تأکید بر ممنوعیت صید و شکار بدون مجوز قانونی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۵ قانون شکار و صید، هرگونه شکار جانوران وحشی اعم از پستانداران، پرندگان و آبزیان بدون دریافت پروانه معتبر جرم محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.