۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۳

جسور: صیادان متخلف در منطقه حفاظت‌شده تالاب نوروزلو دستگیر شدند

ارومیه - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از دستگیری صیادان متخلف در منطقه حفاظت‌شده تالاب نوروزلو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی جسور اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب با همکاری پاسگاه محیط بانی شهید منوچهر شجاعیان، در جریان رصد و پایش مستمر تالاب نوروزلو، موفق به شناسایی و دستگیری یک گروه صیاد غیرمجاز شدند.

وی افزود: در این عملیات، آلات و ادوات غیرمجاز صید و شکار کشف و توقیف و حدود ۱۰ کیلوگرم ماهی صیدشده نیز از متخلفان ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب با تأکید بر ممنوعیت صید و شکار بدون مجوز قانونی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۵ قانون شکار و صید، هرگونه شکار جانوران وحشی اعم از پستانداران، پرندگان و آبزیان بدون دریافت پروانه معتبر جرم محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

    • نوباری IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      حالا تاوان بدین ببینیم😅😅
    • زاهدی نیا IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      شرم آوره
    • نوبهاری IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      به خاطر 10کیلو گرم ماهی ببین چه کارهایی میکنن

