آغاز طرح ویژه تشدید نظارت‌های بهداشتی شب یلدا در کرمانشاه

کرمانشاه - طرح بازرسی و نظارت بر اماکن عرضه مواد غذایی و مراکز حساس کرمانشاه به مناسبت شب یلدا امروز آغاز شد و ۱۵ کارشناس بهداشت محیط در قالب ۵ تیم فعال شدند.

به گزارش مهر، طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی ویژه شب یلدا، عصر یکشنبه در کرمانشاه با حضور غلامرضا رودابر، رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه، افتتاح شد. این برنامه با هدف افزایش کیفیت و ایمنی مواد غذایی در شب یلدا و حفاظت از سلامت مردم اجرا می‌شود.

در این طرح، ۱۵ کارشناس بهداشت محیط در قالب ۵ تیم سه‌نفره فعالیت می‌کنند تا بر عملکرد مراکز عرضه مواد غذایی نظارت کنند. این نظارت شامل مراکز فروش آجیل و شیرینی، قنادی‌ها، تخمه‌پزی‌ها، میوه‌فروشی‌ها و مراکز عرضه گوشت و مرغ خواهد بود.

علاوه بر این، رستوران‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و نانوایی‌ها نیز جزو اماکن حساس تحت بازرسی قرار دارند تا رعایت کامل اصول بهداشتی و ایمنی مواد غذایی تضمین شود. کارشناسان با بررسی دقیق و مستمر، هرگونه تخلف یا کوتاهی در رعایت ضوابط بهداشتی را شناسایی و گزارش می‌کنند.

رودابر در مراسم افتتاحیه بر اهمیت فعالیت کارشناسان بهداشت محیط تأکید کرد و افزود که دقت، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه در بازرسی‌ها هم رضایت مردم و هم رضایت خداوند را به همراه دارد. وی از تلاش همه عوامل مرتبط در اجرای این طرح قدردانی کرد و بر ادامه برنامه‌های نظارتی تا پایان فصل یلدا تأکید نمود.

