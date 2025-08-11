فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام شده توسط بازرسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در چارچوب برنامه سلامت اربعین ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۸ مردادماه، اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد زائران و استقرار موکبها و ایستگاههای صلواتی در مسیرهای منتهی به مرز، نظارتهای بهداشتی بهطور چشمگیری تشدید شده است.
وی افزود: در این مدت، بیش از ۴ هزار و ۵۶۶ بازدید از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی، بینراهی، اقامتی، موکبها و ایستگاههای صلواتی انجام شده است. همچنین ۴ هزار و ۸۷۶ مورد کلرسنجی آب شرب سامانههای آبرسانی و یک هزار و ۳۴۷ مورد بازدید از این سامانهها صورت گرفته است.
ایمانی ادامه داد: با هدف ارتقای ایمنی مواد غذایی و پیشگیری از بروز مسمومیتها، ۶ هزار و ۹۱۰ مورد سنجش کیفیت مواد غذایی با استفاده از دستگاههای پرتابل بازرسی انجام شد و ۵۷۷ مورد نمونهبرداری آب و مواد غذایی در آزمایشگاههای مرجع بررسی شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در این مدت، ۱۸۷ مورد بازرسی مشترک با سایر ادارات انجام و ۱۵۸ نفر از متصدیان مراکز و اماکن متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند که در نهایت ۶۲ مرکز و واحد صنفی متخلف تعطیل شد.
وی از توقیف و جمعآوری یک هزار و ۷۲۲ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته خبر داد و گفت: ۳۱۱ مورد شکایت مردمی ثبتشده در سامانه بهداشت ۱۹۰ نیز در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شده است.
ایمانی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه محیطی، بیان کرد: ۱۷ هکتار از شهر قصرشیرین، پایانه مرزی خسروی و مناطق مرزی تحت عملیات سمپاشی و گندزدایی قرار گرفته است تا از انتقال و شیوع بیماریها جلوگیری شود.
وی در پایان از همشهریان و زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
