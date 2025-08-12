به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام پرشور پیاده‌روی اربعین حسینی سمیعیان، سرپرست اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، همراه با حجت‌الاسلام حبیب الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه و رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی، از موکب‌های خدمت‌رسان به زائران در مسیر راه کربلا در بخش ماهیدشت بازدید کردند.



این بازدید با هدف نظارت بر بهداشت و ایمنی مواد غذایی عرضه شده در موکب‌ها و اطمینان از سلامت فرآورده‌های خام دامی انجام شد.



در جریان این بازدید، سمیعیان با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی سالم و ایمن به زائران حسینی گفت: دامپزشکی استان با استقرار اکیپ‌های نظارتی، تلاش می‌کند تا امنیت غذایی و سلامت عمومی زائران عزیز تأمین شود.



وی افزود: با توجه به حجم بالای حضور زائران در مسیر عبور از استان، رعایت ضوابط بهداشتی در تهیه، نگهداری و عرضه مواد غذایی، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های منتقله از غذا دارد.



همچنین در این بازدید، ضمن گفت‌وگو با خادمان موکب‌ها، راهکارهای ارتقا سطح بهداشت مواد غذایی بررسی و بر همکاری بیشتر میان دامپزشکی و موکب‌ها در زمینه آموزش و اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی تأکید شد.