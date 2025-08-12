به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام پرشور پیادهروی اربعین حسینی سمیعیان، سرپرست اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، همراه با حجتالاسلام حبیب الله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه و رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی، از موکبهای خدمترسان به زائران در مسیر راه کربلا در بخش ماهیدشت بازدید کردند.
این بازدید با هدف نظارت بر بهداشت و ایمنی مواد غذایی عرضه شده در موکبها و اطمینان از سلامت فرآوردههای خام دامی انجام شد.
در جریان این بازدید، سمیعیان با اشاره به اهمیت خدمترسانی سالم و ایمن به زائران حسینی گفت: دامپزشکی استان با استقرار اکیپهای نظارتی، تلاش میکند تا امنیت غذایی و سلامت عمومی زائران عزیز تأمین شود.
وی افزود: با توجه به حجم بالای حضور زائران در مسیر عبور از استان، رعایت ضوابط بهداشتی در تهیه، نگهداری و عرضه مواد غذایی، نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای منتقله از غذا دارد.
همچنین در این بازدید، ضمن گفتوگو با خادمان موکبها، راهکارهای ارتقا سطح بهداشت مواد غذایی بررسی و بر همکاری بیشتر میان دامپزشکی و موکبها در زمینه آموزش و اجرای دستورالعملهای بهداشتی تأکید شد.
کرمانشاه – سرپرست اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه از موکبهای خدمترسان به زائران اربعین در بخش ماهیدشت بازدید و بر ضرورت رعایت بهداشت و ایمنی مواد غذایی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام پرشور پیادهروی اربعین حسینی سمیعیان، سرپرست اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، همراه با حجتالاسلام حبیب الله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه و رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی، از موکبهای خدمترسان به زائران در مسیر راه کربلا در بخش ماهیدشت بازدید کردند.
نظر شما