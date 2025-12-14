  1. سیاست
دیدار غریب‌آبادی با معاون سازمان‌های بین‌المللی وزارت خارجه ازبکستان

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه، در حاشیه یازدهمین نشست ائتلاف تمدن‌های ملل متحد در ریاض با معاون امور سازمان‌های بین‌المللی وزارت خارجه ازبکستان، دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه، در حاشیه یازدهمین نشست ائتلاف تمدن‌های ملل متحد در ریاض با آقای مظفر مدراخیموف، معاون امور سازمان‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه ازبکستان، دیدار کرد.

در این دیدار، طرفین درخصوص تقویت همکاری‌های دو کشور در سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و حمایت از کاندیداتوری یکدیگر در نهادهای بین‌المللی، گفتگو و تبادل نظر کردند.

غریب‌آبادی با توجه به ریاست آتی ازبکستان بر جنبش عدم تعهد برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹، بر اهمیت تقویت این سازمان تاکید و آمادگی کامل ایران برای همکاری با ازبکستان در دوره ریاست بر این جنبش را اعلام کرد.

