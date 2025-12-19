برگزاری نشست ایجاد دبیرخانه کنوانسیون تهران برای حفاظت از دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گروه کاری ویژه ایجاد دبیرخانه کنوانسیون تهران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر، در روزهای ۲۷ و ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان ویژه پنج کشور ساحلی خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در ژنو برگزار شد.

از کشورمان هیئتی به سرپرستی کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر، و با حضور نمایندگانی از سازمان حفاظت محیط زیست در این اجلاس شرکت نمود. در جریان این نشست، اسناد مرتبط با استقرار دبیرخانه کنوانسیون در منطقه خزر، از جمله موافقت‌نامه‌های مربوط به ساختار اداری و مالی، و مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه و کارکنان آن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

شایان ذکر است، دبیرخانه موقت کنوانسیون تهران تحت نظارت برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) در ژنو سوئیس مستقر می باشد و تشکیل دبیرخانه دائمی و استقرار آن در کشورهای منطقه خزر، گامی مهم در جهت حفاظت از این پهنه آبی منحصر به فرد و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود.