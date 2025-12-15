به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، نتایج رسمی دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی نشان داد خوزه آنتونیو کاست با کسب ۵۸ درصد آرا پیروز شد، در حالی که رقیبش شکست را پذیرفت.

بر اساس این گزارش، پس از شمارش بیش از ۱۰ میلیون رأی، معادل حدود ۷۰ درصد کل آرای مأخوذه، کاست بر ژانت خارا، عضو حزب کمونیست و رهبر ائتلاف گسترده چپ، برتری آشکار یافت.

خارا ۵۱ ساله در پیامی در شبکه‌های اجتماعی شکست خود را پذیرفت و ضمن تبریک به رئیس‌جمهور منتخب، برای او آرزوی موفقیت کرد.

کاست، کاتولیک محافظه‌کار، در کارزار انتخاباتی خود بر مبارزه با جرم و جنایت تمرکز داشت و وعده داد حدود ۳۴۰ هزار مهاجر غیرقانونی عمدتاً ونزوئلایی را اخراج کند.

او آشکارا از دیکتاتوری نظامی حمایت کرده و گفته بود اگر پینوشه زنده بود، به او رأی می‌داد.

در دور نخست انتخابات در ۱۶ نوامبر، هر دو نامزد حدود یک‌چهارم آرا را کسب کردند، با برتری اندک جناح چپ. اما مجموع نامزدهای راست توانستند ۷۰ درصد آرا را به دست آورند.