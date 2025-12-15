  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۴:۱۱

پیروزی نامزد راست افراطی در انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی

پیروزی نامزد راست افراطی در انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی

مردم شیلی روز یکشنبه رئیس‌جمهوری را برگزیدند که از زمان پایان دیکتاتوری آگوستو پینوشه، ۳۵ سال پیش، راست‌گراترین رهبر این کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، نتایج رسمی دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی نشان داد خوزه آنتونیو کاست با کسب ۵۸ درصد آرا پیروز شد، در حالی که رقیبش شکست را پذیرفت.

بر اساس این گزارش، پس از شمارش بیش از ۱۰ میلیون رأی، معادل حدود ۷۰ درصد کل آرای مأخوذه، کاست بر ژانت خارا، عضو حزب کمونیست و رهبر ائتلاف گسترده چپ، برتری آشکار یافت.

خارا ۵۱ ساله در پیامی در شبکه‌های اجتماعی شکست خود را پذیرفت و ضمن تبریک به رئیس‌جمهور منتخب، برای او آرزوی موفقیت کرد.

کاست، کاتولیک محافظه‌کار، در کارزار انتخاباتی خود بر مبارزه با جرم و جنایت تمرکز داشت و وعده داد حدود ۳۴۰ هزار مهاجر غیرقانونی عمدتاً ونزوئلایی را اخراج کند.

او آشکارا از دیکتاتوری نظامی حمایت کرده و گفته بود اگر پینوشه زنده بود، به او رأی می‌داد.

در دور نخست انتخابات در ۱۶ نوامبر، هر دو نامزد حدود یک‌چهارم آرا را کسب کردند، با برتری اندک جناح چپ. اما مجموع نامزدهای راست توانستند ۷۰ درصد آرا را به دست آورند.

کد خبر 6689450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها