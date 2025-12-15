پیشرفت در غربالگری سلامت زنان با کمک هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین داداندیش، در برنامه «نویار» رادیو سلامت، به نقش فناوریهای نوین در ارتقای کیفیت زندگی بانوان اشاره کرد و افزود: هوش مصنوعی در بسیاری از حوزههای زندگی زنان وارد شده، اما هنوز با تأخیرهایی در استفاده گسترده از آن مواجه هستیم.
وی با اشاره به اپلیکیشنها و ابزارهای هوشمندی که به همت جوانان و شرکتهای دانشبنیان در داخل کشور طراحی شدهاند، اظهار داشت: این ابزارها میتوانند در مدیریت خانه و خانواده، اقتصاد خانواده، برنامهریزی تغذیه، کالریشماری و حتی پایش رشد کودکان به مادران کمک کنند؛ بهویژه برای مادرانی که در مناطق روستایی زندگی میکنند و دسترسی دائمی به مراکز بهداشتی ندارند.
داداندیش همچنین به نقش هوش مصنوعی در توانمندسازی اقتصادی زنان اشاره کرد و گفت: زنان تولیدکننده، از صنایع دستی تا تولیدات پیشرفتهتر، میتوانند با کمک هوش مصنوعی سلیقه مخاطبان را تحلیل کنند، محصولات خود را شخصیسازی کنند و بازارهای گستردهتری به دست آورند.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با تأکید بر اهمیت حضور زنان در تیمهای تخصصی فناوری، افزود: وقتی زنان در طراحی و توسعه فناوری نقش داشته باشند، خروجی کار دقیقتر و متناسبتر با نیازهای بانوان خواهد بود.
داداندیش در ادامه به اقدامات وزارت کشور در حوزه سلامت زنان اشاره کرد و گفت: یکی از مأموریتهای اصلی ما در دولت چهاردهم، بهبود کیفیت زندگی زنان و دختران، بهویژه در مناطق کمبرخوردار است. در حوزه سلامت، شرکتهای دانشبنیان دستاوردهای مهمی داشتهاند که میتواند در پیشگیری، شناسایی و درمان بیماریها مؤثر باشد.
وی با اشاره به همکاری با وزارت بهداشت برای توسعه غربالگری سرطان سینه، ادامه داد: در برخی استانها پایلوت استفاده از هوش مصنوعی در غربالگری آغاز شده است. این فناوری میتواند برای زنانی که دسترسی به تجهیزات تخصصی ندارند بسیار کمککننده باشد. سرطان سینه اگر زود تشخیص داده شود، تا ۹۵ درصد قابل درمان است.
داداندیش، حضور خیرین در این طرح را ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: خیرین در کنار ما هستند تا پروتکلهای درمان تا پایان مسیر برای زنان نیازمند تأمین شود.
نظر شما