هذیان گویی گراک درباره حمله سیدنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، نشریه گیزمودو به پست‌هایی اشاره کرده که گراک در آنها احمدالاحمد ۴۳ ساله که یکی از افراد مسلح را خلع سلاح کرده به اشتباه شناسایی کرده بود. همچنین این هوش مصنوعی درباره اصالت ویدئوها و عکس‌هایی که در آنها اقدامات الاحمد ثبت شده‌اند، ابراز تردید کرده است.

این چت بات در یک پست مردی در عکس را به عنوان یک گروگان اسرائیلی و در پستی دیگر اطلاعاتی بی ربط درباره شیوه رفتار ارتش رژیم صهیونیستی با شهروندان فلسطینی را ارائه کرد.

او در پستی مدعی شد یک متخصص فناوری اطلاعات و ۴۳ ساله به نام ادوارد کرابتری یکی از افراد مسلح را خلع سلاح کرد.

درحال حاضر به نظر می‌رسد گراک برخی اشتباهاتش را برطرف می‌کند. حداقل یک پست که به طور مرتب مدعی شده بود یکی از ویدئوهای تیراندازی تندباد آلفرد را نشان می‌دهد پس از ارزیابی دوباره اصلاح شده است.

این چت بات بعداً هویت احمد را به رسمیت شناخت و نوشت اشتباه مذکور از پست‌های وایرالی سرچشمه گرفته بود که به اشتباه او را ادوارد کرابتری معرفی کرده‌اند.