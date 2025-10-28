ایلان ماسک رقیب هوش مصنوعی ویکی پدیا را رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، نسخه ۰.۱ گراکی پدیا از مدل هوش مصنوعی گروک برای تولید، راستیآزمایی و بهروزرسانی خودکاراطلاعات ورودی استفاده میکند.
ماسک راه اندازی گراکی پدیا را در ایکس اعلام کرد و گفت: حتی نسخه ۰.۱ این پلتفرم از ویکی پدیا بهتر است و افزود: این نسخه ۱۰ برابر بهتر از ویکی پدیا است.
نسخه اولیه گراکی پدیا شامل حدود ۸۸۵۲۷۹ مقاله است که با استفاده از سیستم رایانش مقیاس کلان xAI ساخته شده اند. صفحه اصلی این پلتفرم با عنوان «Grokipedia v۰.۱» طراحی ساده با پس زمینهای تمیز و یک نوار جستجو برای یافتن موضوعات دارد. هر مدخل، خلاصههایی فشرده و مستند به منابع ذکرشده ارائه میدهد و بهطور پیوسته از طریق مدل گراک بهروزرسانی میشود.
در گراکی پدیا برخلاف ویکی پدیا کاربران نمیتوانند به طور مستقیم صفحات را اصلاح کنند. بلکه آنها میتوانند درخواست اصلاحات ارائه کنند یا از طریق گراک به روز رسانی انجام دادند. دستیار هوش مصنوعی گراک اطلاعات ارائه شده را بررسی و تغییرات تأیید شده را به طور خودکار پردازش میکند. گراکی پدیا به طور منبع باز ارائه شده و به عبارت دیگر هر فردی میتواند از آن استفاده کند یا چارچوبش را به کار گیرد.
بیشتر محتوای فعلی آن از ویکی پدیا و تحت مجوز Creative Commons Attribution-ShareAlike ۴.۰ اقتباس شده است. با این وجود، برخی کاربران نگرانیهایی را در مورد فقدان ارجاعات درون متنی و شفافیت مطرح کردهاند. واکنش عمومی نیز به این ابزار متفاوت بوده است. بسیاری از خلاصههای کوتاه و بیطرفانه و رابط کاربری تمیز این پلتفرم تعریف کرده اند و برخی دیگر به فقدان زمینه، شکافهای واقعی و سوگیری بالقوه هوش مصنوعی اشاره کردند.
در این میان ماسک اعلام کرد عرضه گراکی پدیا به دلیل «پاکسازی تبلیغات» و اطمینان از پوشش متوازن مطالب به تعویق افتاده است. اما گراکی پدیا با وجود برخی مشکلات فنی جزئی پس از راهاندازی، بهعنوان یکی از نخستین گامها در مسیر پلتفرمهای دانشی مبتنی بر هوش مصنوعی شناخته میشود.
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