ایلان ماسک از انحصار طلبی اپل و اوپن ای آی شاکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی ایکس و تسلا از اپل و اوپن ای آی شکایت کرده است. او در بخشی از این شکایت ذکر کرده دو شرکت مذکور همکاری انحصارطلبانه ای دارند که گراک، هوش مصنوعی ماسک را در موقعیت ضعیف رقابتی قرار می دهد.

استارت آپ xAI متعلق به ماسک در این شکایت که در ایالت تگزاس آمریکا ثبت شده، اذعان کرد اپل اجازه نمی دهد در رده بندی اپ استور چت بات دیگری برتر از چت جی پی تی قرار گیرد و به همین دلیل رقبایی مانند گراک از تعامل ارزشمند با کاربرانی که اپ برای بهبود به آن تکیه دارد، محروم می شوند. به همین دلیل اپل و اوپن ای آی بازار را تسخیر کرده اند تا انحصارشان را پابرجا نگه دارند و اجازه ندهند نوآورانی مانند پلتفرم ایکس و xAI رقابت کنند.

در بخشی دیگری از شکایت آمده است: اگر اپل توافق انحصاری‌ با اوپن ای آی را نبسته بود، هیچ دلیلی برای عدم نمایش برجسته‌تر اپلیکیشن گراک در فروشگاه اپلیکیشن خود نداشت.

ماسک با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اتهامات در این شکایت را برجسته تر کرد و نوشت: یک میلیون نقد با متوسط امتیاز 4.9 برای Grok@ وهمچنان اپل اجازه نمی دهد نام گراک در هیچ فهرستی ذکر شود.

اپل به عنوان بخشی از قرارداد با اوپن ای آی، محصول چت جی پی تی آن را در سیستم عامل آیفون، آی پد و رایانه های مک یکپارچه کرده است. این شرکت دو هفته قبل در واکنش به تهدیدهای ایلان ماسک برای شکایت تاکید داشت اپ استور آن طوری طراحی شده تا عادلانه باشد و اپ ها را بر دیگری ترجیح ندهد.

سخنگوی اوپن ای آی نیز در بیانیه ای گفت: شکایت جدید با الگوی آزار مداوم ماسک هماهنگی دارد.