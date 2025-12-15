مصوبه ترخیص درصدی کالاها از گمرک تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری‌های گمرک مهلت اجرای سازوکار ترخیص درصدی کالاها از گمرکات تمدید شد. با این مصوبه، کمافی السابق واردکننده می‌تواند با ارائه بخشی از اسناد به گمرک و طبق ردیف تعرفه‌های اعلام شده و مشمول ترخیص درصدی نسبت به ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی اقدام نماید و در خصوص سایر کالاهای مشمول ترخیص درصدی با انجام ۱۰ درصد از تعهدات، ۹۰ درصد کالا را از گمرک ترخیص کند.

همچنین پس از ترخیص اولیه، واردکننده موظف است در مهلت تعیین‌شده، باقی تعهدات، ارز یا مدارک لازم را تکمیل کند تا فرآیند قانونی نهایی شود. هدف از اجرای ترخیص درصدی جلوگیری از رسوب کالاها در محوطه‌های گمرکی، جلوگیری از فساد کالاهای حساس و ضروری و کاهش هزینه‌های دموراژ و تأمین سریع نیاز بازار داخلی است.

این سیاست به‌خصوص برای کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، مواد اولیه تولید و اقلام فسادپذیر اهمیت زیادی دارد.