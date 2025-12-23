  1. اقتصاد
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

تعرفه ۱۵ درصدی واردات موبایل در لایحه بودجه ۱۴۰۵

حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ یورو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به میزان ۱۵ درصد پیشنهاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق بند ۷ ماده یک قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ یورو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به میزان ۱۵ درصد پیشنهاد شده است.

سمیه رسولی

