تعرفه ۱۵ درصدی واردات موبایل در لایحه بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، طبق بند ۷ ماده یک قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی، حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ یورو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به میزان ۱۵ درصد پیشنهاد شده است.
