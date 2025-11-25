۶۸ درصد سدها خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، کشور ما ششمین پاییز خشک خود را پشت سر می‌گذارد و وضعیت سدهای کشور به‌مرحله بحرانی رسیده است. از ابتدای سال آبی تا دوم آذر ماه جاری، حجم ورودی آب به مخازن سدها تنها دو میلیارد و ۱۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به ۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون مترمکعب مدت مشابه پارسال، کاهش ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در همین بازه، خروجی سدها نیز با ثبت ۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون مترمکعب نسبت به پارسال ۲۵ درصد افت کرده است. چرا که ورودی سدها در همین بازه زمانی سال گذشته به ۵ میلیارد و ۱۸۰ میلیون متر مکعب می‌رسید.

حجم فعلی ذخایر آبی کشور به ۱۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون مترمکعب رسیده؛ در حالی‌که سال گذشته این رقم ۲۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب بود. به‌عبارتی اکنون تنها ۳۲ درصد ظرفیت سدهای کشور پر است و ۶۸ درصد آن‌ها خالی مانده‌اند.

در سطح استانی نیز شرایط نگران‌کننده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹ استان در وضعیت نامطلوب بارش قرار دارند؛ به‌گونه‌ای‌که هیچ بارندگی ثبت نشده ۱۹ استان حداقل ترین بارش‌ها را دریافت کرده‌اند و دو استان ایلام گلستان به عنوان پر باران ترین استان‌ها از ابتدای مهر ماه تا کنون وضعیت نامطلوبی را تجربه می‌کنند.

همچنین میانگین بارش‌ها از آغاز سال آبی تاکنون تنها ۵.۶ میلی‌متر گزارش شده، در حالی‌که میانگین بلندمدت ۲۹.۶ میلی‌متر و رقم سال گذشته ۲۵.۲ میلی‌متر بوده است.