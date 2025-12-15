آمادگی برای بارورسازی ابرها در روزهای پایانی هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی جوادیان‌زاده، رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی وزارت نیرو با اشاره به میزان اثرگذاری پروژه‌های بارورسازی ابرها در وقوع بارش‌های اخیر اظهار کرد: به طور کلی از تاریخ ۸ آبان ماه آمادگی کامل برای اجرای این پروژه وجود داشته و عملیات ما از همان زمان آغاز شده است، اما اجرای بارورسازی کاملاً تابع ورود سامانه‌های مساعد بارشی به کشور است؛ به این معنا که باید سامانه بارشی مناسب وجود داشته باشد تا امکان بارورسازی فراهم شود.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی وزارت نیرو تصریح کرد: در حال حاضر بارورسازی ابرها در چهار منطقه کشور انجام می‌شود که شامل حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شمال‌غرب، زاگرس مرکزی در غرب کشور، البرز مرکزی در محدوده تهران و پروژه شمال‌شرق است. هر زمان که سامانه‌های بارشی وارد این مناطق شوند، عملیات بارورسازی متناسب با شرایط انجام می‌شود.

جوادیان‌زاده با تأکید بر لزوم پرهیز از قضاوت‌های زودهنگام درباره میزان اثربخشی این فناوری گفت: پس از ثبت بارش‌ها در ایستگاه‌های باران‌سنجی و انجام کنترل کیفی داده‌ها توسط مراجع ذی‌ربط، اطلاعات برای ارزیابی به یک مشاور بی‌طرف ارائه می‌شود. این فرآیند حداقل سه ماه و حداکثر ۶ ماه طول می‌کشد و ممکن است اعلام نتایج نهایی به سال آینده موکول شود.

وی افزود: حتی پس از انجام ارزیابی نیز نمی‌توان به‌طور کاملاً دقیق میزان افزایش بارش ناشی از بارورسازی ابرها را اعلام کرد، چرا که همواره خطاهایی در این محاسبات وجود دارد. ما اساساً تولید یا خلق بارش انجام نمی‌دهیم، بلکه حتماً باید یک سامانه بارشی مساعد وجود داشته باشد تا بتوانیم با بارورسازی، شدت و بهره‌وری آن را افزایش دهیم.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی وزارت نیرو ادامه داد: بارورسازی ابرها به نوعی بهره‌وری سامانه‌های بارشی را افزایش می‌دهد و از فرصت‌های بارشی موجود استفاده بهتری می‌کند.

وی تصریح کرد: این پروژه معمولاً تا نیمه اردیبهشت ادامه دارد و بر اساس ارزیابی‌های قبلی، در برخی پروژه‌ها بین ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش بارش در کشور ثبت شده است.

جوادیان‌زاده با اشاره به استانداردهای جهانی در این حوزه خاطرنشان کرد: سازمان جهانی هواشناسی نیز اعلام می‌کند که بارورسازی ابرها به‌طور معمول می‌تواند بین ۵ تا ۱۵ درصد باعث افزایش بارش شود. نتایج به‌دست‌آمده در کشور ما نیز در همین چارچوب و حتی در برخی موارد بالاتر از میانگین‌های جهانی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه بارورسازی ابرها یک ابزار مکمل در مدیریت منابع آب است، گفت: این فناوری به‌هیچ‌وجه یک ابزار مستقل نیست که بتواند به‌تنهایی مشکل کم‌آبی را حل کند، بلکه در کنار سایر روش‌ها و ابزارهای مدیریت منابع آب می‌تواند کمک‌کننده باشد. در حال حاضر نیز هیچ فناوری در دنیا وجود ندارد که بتواند بدون وجود سامانه بارشی، اقدام به خلق بارش کند.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی وزارت نیرو در پایان با اشاره به پیش‌بینی ورود سامانه جدید بارشی به کشور گفت: طبق پیش‌بینی‌ها، در روزهای پایانی هفته یک سامانه بارشی وارد کشور می‌شود و ما از هم‌اکنون تجهیزات و آمادگی‌های لازم را فراهم کرده‌ایم.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جدی بیان داشت: در صورتی که دمای هوا زیر صفر باشد، بارش‌ها به صورت برف خواهد بود و اگر دما بالاتر باشد، افزایش بارش باران را خواهیم داشت. البته سامانه پیش‌ِرو برای تهران ضعیف است و محور اصلی فعالیت آن از جنوب‌غرب به شمال‌شرق کشور و بیشتر بر استان‌هایی مانند کرمان، هرمزگان و سپس خراسان متمرکز خواهد بود.