تنها ۳۲ درصد مخازن سدهای کشور پر است

به گزارش خبرنگار مهر، کشور ما ششمین پاییز خشک خود را پشت سر میگذارد و وضعیت سدهای کشور بهمرحله بحرانی رسیده است. از ابتدای سال آبی تا دوم آذر ماه جاری، حجم ورودی آب به مخازن سدها تنها دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون مترمکعب مدت مشابه پارسال، کاهش ۳۸ درصدی را نشان میدهد.
در همین بازه، خروجی سدها نیز با ثبت ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب نسبت به پارسال ۲۴ درصد افت کرده است. چرا که ورودی سدها در همین بازه زمانی سال گذشته به ۵ میلیارد و ۵۷۰ میلیون متر مکعب میرسید.
حجم فعلی ذخایر آبی کشور به ۱۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون مترمکعب رسیده؛ در حالیکه سال گذشته این رقم ۲۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون مترمکعب بود. بهعبارتی اکنون تنها ۳۲ درصد ظرفیت سدهای کشور پر است و ۶۸ درصد آنها خالی ماندهاند.
در سطح استانی نیز شرایط نگرانکننده است. بررسیها نشان میدهد ۱۰ استان در وضعیت نامطلوب بارش قرار دارند؛ بهگونهایکه هیچ بارندگی ثبت نشده ۱۹ استان حداقل ترین بارشها را دریافت کردهاند و دو استان ایلام گلستان به عنوان پر باران ترین استانها از ابتدای مهر ماه تا کنون وضعیت نامطلوبی را تجربه میکنند.
همچنین میانگین بارشها از آغاز سال آبی تاکنون تنها ۵.۶ میلیمتر گزارش شده، در حالیکه میانگین بلندمدت ۳۴.۶ میلیمتر و رقم سال گذشته ۳۳ میلیمتر بوده است.
