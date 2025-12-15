به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هادی صاحبقرانی صبح دوشنبه در «قرار خانوادگی تجلیل از خانوادههای جهادی» که با حضور فاطمه سلیمی، رئیس کمیسیون زن و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به سابقه تاریخی جریان جهادی در ایران اظهار کرد: از روزهای آغازین انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جهاد سازندگی تا بحرانهایی همچون زلزله فردوس و دوران کرونا، مردم ایران همواره با نگاه جهادی وارد میدان شدهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه جهاد در ادبیات دینی محدود به جنگ نظامی نیست، افزود: در معارف قرآن و روایات، جهاد مفهومی گسترده دارد؛ از جهاد اقتصادی، علمی و تبیینی گرفته تا جهاد خانهداری، فرزندآوری و خدمترسانی اجتماعی. حتی تلاش برای کسب روزی حلال و اداره درست خانواده، در نگاه دین مصداق جهاد دانسته شده است.
وی با نقل روایت مشهور از پیامبر اکرم (ص) درباره جایگاه زن در خانواده تصریح کرد: همراهی زن با همسر در مسیر الهی، و ایفای درست نقش همسری و مادری، پاداش و فضیلتی همتراز جهاد مردان در میدانهای اجتماعی دارد و این نگاه، عمق کرامت زن در اسلام را نشان میدهد.
صاحبقرانی با اشاره به جنگ تبلیغاتی گسترده علیه جمهوری اسلامی گفت: دشمن با استفاده از تبلیغات حداکثری به دنبال ضربهزدن به کانونهای فکری جامعه است. وجود ضعفها و کاستیها انکارناپذیر است، اما در کنار آن، ظرفیت عظیم مردم مؤمن و جریانهای جهادی، واقعیت انکارشدنی نیست؛ همانگونه که در بحران کرونا، ایثار و همبستگی مردمی در ایران، در مقابل رذائل اخلاقی و غارت در برخی کشورهای مدعی تمدن، جلوهگر شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خانواده را اصلیترین واحد کنشگری اجتماعی در اسلام دانست و افزود: خداوند بزرگترین مأموریتها را بر دوش خانواده گذاشته است؛ از جریان رسالت و حدیث کساء تا مباهله، که اوج تقابل حق و باطل است. اینها همه نشان میدهد پیشبرد اهداف الهی، با محوریت خانواده معنا پیدا میکند.
وی با اشاره به تهدیدات تمدن غرب علیه نهاد خانواده تأکید کرد: خانواده، نقطه کانونی هدفگیری دشمن است و یکی از جهادهای مهم امروز، صیانت از خانواده، تسهیل ازدواج، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش میان خانوادههای درگیر تنش است.
صاحبقرانی با تقدیر از خانوادههای جهادی حاضر در این مراسم گفت: تمایز شما با دیگر کنشگران جهادی در این است که بهصورت خانوادگی وارد میدان خدمت شدهاید؛ از تهیه جهیزیه و کمک به ازدواج جوانان تا حمایت از ایتام، خدمات درمانی و محرومیتزدایی. این نوع جهاد، برکت مضاعف دارد و اثر اجتماعی عمیقتری ایجاد میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تجربه شخصی من نشان میدهد ازدواج و همراهی یک همسر مجاهد، نه مانع رشد، بلکه زمینهساز پیشرفت علمی، تبلیغی و اجرایی است و جهاد خانوادگی میتواند ما را در مسیر ولایت اهلبیت (ع) و خدمت به جامعه اسلامی موفقتر سازد.
