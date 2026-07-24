خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خراسان جنوبی دیار فرهنگ، ایمان و جهاد است. سرزمینی که روح خدمت در تار و پود مردمانش ریشه دوانده است.

اینجا جهاد فقط واژه‌ای در کتاب‌ها نیست، بلکه روایتی زنده از مردمانی است که از کودک و نوجوان گرفته تا جوان و پیشکسوت، هر کدام به اندازه توان خود برای اعتلای وطن قدم برمی‌دارند.

در این دیار، نسل‌ها کنار هم ایستاده‌اند تا نشان دهند عشق به میهن و پایبندی به آرمان‌ها، گذر زمان نمی‌شناسد. جوانان خراسان جنوبی خوب آموخته‌اند که منویات رهبر شهید را چگونه در میدان عمل مشق کنند و در میادین جهادی خدمت می‌کنند. خدماتی از خدمت فرهنگی و اجتماعی آغاز می‌شود و حضور در عرصه‌های جهادی و پشتیبانی از حرکت‌های مردمی را هم نیز در برمی‌گیرد.

اینجا هر قدم، نشانی از دلدادگی و هر خدمت کوچک است. محمد نورس یکی از همین جوانان است.... جوانی که تخصص فنی و توان خود را به میدان آورده تا در کنار دیگر جهادگران، سهمی در خدمت به مردم و وطن داشته باشد.

ایستادگی برای وطن

این جهادگر کویری از جمله جوانان دهه هفتادی خراسان جنوبی است که روایتش، انتخاب مسیر شیرین خدمت و جهاد است.

جوانی که نه تنها خود، بلکه در کنار همسرش قدم در این راه گذاشته تا خانواده‌ای کوچک اما پرانرژی، بخشی از توان خود را برای خدمت به جامعه و وطن به میدان بیاورد.

خانواده‌ای که حالا دایره دغدغه‌هایشان فراتر از زندگی شخصی‌شان امتداد یافته و باور دارد جهاد تنها در میدان‌های سخت خلاصه نمی‌شود، بلکه گاهی در ساختن امید، ترویج فرهنگ درست زندگی و همراهی با مردم معنا پیدا می‌کند.

محمد و همسرش، هر کدام در حوزه تخصص و توان خود، روایتگر نسلی هستند که خدمت را نه یک وظیفه مقطعی، بلکه بخشی از سبک زندگی خود می‌داند.

پنج سال فعالیت برای وطن

این جوان بیرجندی در گفت‌گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چند سال است در حوزه کارهای ساختمانی، فنی و جوشکاری فعالیت می‌کنم و در حال حاضر در بیمارستان در بخش حمل‌ونقل مشغول به کار هستم، اما از پنج سال گذشته حضور در گروه‌های جهادی را به عنوان بخشی از مسیر زندگی‌ام انتخاب کرده‌ام.

نورس با اشاره به دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب در زمینه مسئله جمعیت و اهمیت ترویج فرهنگ فرزندآوری، افزود: در همین راستا در قالب موکب جهادی اقداماتی را برای آگاهی‌بخشی و حمایت فرهنگی از خانواده‌ها دنبال می‌کنیم که یکی از این برنامه‌ها، برپایی موکب «حال خوش مادری» در میدان مادر است.

وی ادامه داد: این موکب شب‌ها میزبان خانواده‌هاست و برای کودکان برنامه‌هایی همچون نقاشی، رنگ‌آمیزی و فعالیت‌های فرهنگی برگزار می‌شود.

نورس ادامه داد: همچنین برای پدران و مادران نیز نشست‌های تبیینی با محوریت اهمیت خانواده و فرزندآوری برگزار می‌شود تا دغدغه‌های موجود در این حوزه مطرح و بررسی شود.

حضور فعال در تجمعات شبانه

این فعال جهادی با بیان اینکه تاکنون در تمامی تجمعات شبانه حضور داشته ام، گفت: با توجه به تخصصی که در زمینه کارهای فنی و اجرایی دارم، در نصب چادرها، داربست‌ها و دیگر امور پشتیبانی و خدمات جهادی فعالیت می‌کنم تا بخشی از بار اجرایی این برنامه‌ها را به دوش بکشم.

نورس از اجرای یک اقدام فرهنگی ویژه در میدان مادر خبر داد و گفت: در حال حاضر تصویری از حسینیه و مکانی که رهبر شهید در آن سخنرانی داشته‌اند، در میدان مادر شبیه‌سازی شده و علاقه‌مندان می‌توانند در کنار این تصویر با یاد و خاطره امام(ره) عکس یادگاری بگیرند.

وی با اشاره به همراهی خانواده‌اش در مسیر فعالیت‌های فرهنگی و جهادی بیان کرد: همسرم نیز به عنوان یک کنشگر فرهنگی در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کند.

نورس ادامه داد: او دوره‌های مرتبط را گذرانده و در پایگاه‌ها و مساجد، هر زمان که نیاز باشد، پیرامون مسائل مهم روز و دغدغه‌های رهبر شهید به سخنرانی و فعالیت فرهنگی می‌پردازد.

احساس غرور می‌کنم

این جوان جهادگر با تأکید بر رضایت و آرامشی که از حضور در مسیر خدمت به دست آورده است، بیان کرد: خوشحالیم که در این میدان قدم گذاشته‌ایم و توانسته‌ایم بخشی از توان و تخصص خود را برای خدمت به مردم و اعتلای فرهنگ جهادی به کار بگیریم.

نورس ادامه داد: برای من مهم نیست در چه جایگاهی و با چه عنوانی خدمت کنم؛ هر جا که نیاز باشد، با افتخار وارد میدان می‌شوم و تلاش می‌کنم گره‌ای از کار مردم باز کنم.

وی افزود: خدمت به وطن برای من فقط یک فعالیت اجتماعی نیست، بلکه یک باور و احساس درونی است که حس غرور، مسئولیت‌پذیری و وطن‌دوستی را در وجودم تقویت می‌کند.

این جوان بیرجندی افزود: وقتی می‌بینم کاری هرچند کوچک می‌تواند لبخندی بر لب مردم بنشاند یا قدمی در مسیر تحقق دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور باشد، احساس می‌کنم در مسیر درستی قرار گرفته‌ام.

نورس ادامه داد: باور دارم جهاد یعنی هر کس با هر توان و تخصصی که دارد، پای کار بیاید و برای ساختن جامعه‌ای بهتر تلاش کند، گاهی یک کار فنی و ساده، گاهی یک فعالیت فرهنگی و گاهی حضور در کنار مردم، همه می‌تواند بخشی از این مسیر ارزشمند باشد.

محمد نورس و هم‌نسلانش ثابت کرده‌اند که جهاد، محدود به یک زمان و مکان خاص نیست. گاهی در دستانی است که ابزار کار را به خدمت مردم می‌گیرد و گاهی در دل‌هایی که برای ساختن آینده‌ای بهتر می‌تپد.