علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان اظهار کرد: با توجه به تأثیر شرایط جوی بر تردد و ایمنی راهها، تمامی گشتهای راهداری در محورهای مواصلاتی استان در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: ۱۰۰ درصد ماشینآلات راهداری و نیروهای عملیاتی در راهدارخانهها مستقر شدهاند تا متناسب با شرایط جوی، عملیات راهداری زمستانی در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود و از بروز اختلال در تردد جلوگیری به عمل آید.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با بیان اینکه مدیریت میدانی محورهای ارتباطی با جدیت دنبال میشود، تصریح کرد: رؤسای ادارات شهرستانها با حضور مستمر در جادهها، مسئولیت نظارت، هدایت و مدیریت گشتهای راهداری را بر عهده خواهند داشت تا عملیاتها بهصورت دقیق و بهموقع اجرا شود.
سلیمی همچنین از رانندگان و کاربران جادهای خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از شتابزدگی و سرعت غیرمجاز پرهیز کرده و همزمان با تغییرات شرایط آبوهوایی، احتیاط لازم را در مسیرها داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به راههای اطلاعرسانی وضعیت جادهها خاطرنشان کرد: سامانه ۱۴۱ بهعنوان مرجع رسمی اطلاعات ترافیکی، آخرین وضعیت راهها را بهصورت لحظهای در اختیار رانندگان قرار میدهد و همچنین کانالهای خبری راهبران کرمانشاه در شبکههای اجتماعی، اطلاعات بهروز مربوط به شرایط ترافیکی و جوی محورهای استان را منتشر میکنند که استفاده از این منابع میتواند ایمنی سفرها را افزایش دهد.
