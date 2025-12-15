به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی صبح دوشنبه در یادواره شهدای اصناف شهرستان اردل اظهار کرد: هر آنچه امروز در اختیار نظام اسلامی قرار دارد، مرهون ایثار و فداکاری شهداست.

سردار افضلی، فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع)، در یادواره شهدای اصناف شهرستان اردل با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران بزرگ‌ترین معجزه قرن بود که با رهبری امام خمینی (ره) و حضور آگاهانه مردم به ثمر نشست.

وی با تأکید بر اینکه همه اقشار جامعه در دوران دفاع مقدس پای کار انقلاب و نظام اسلامی بودند، افزود: حضور گسترده مردم از اقشار مختلف در جبهه‌ها و پشتیبانی از رزمندگان، برگرفته از الگوی مدیریتی امام خمینی (ره) بود که توانست ملت ایران را حول محور ولایت متحد کند.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با اشاره به نقش اصناف در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس گفت: اصناف همواره در مقاطع حساس انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بوده‌اند و با تقدیم شهدا و ایثارگران، دین خود را به این نظام ادا کرده‌اند.

سردار افضلی تصریح کرد: امنیت، استقلال و عزت امروز کشور حاصل خون پاک شهداست و بر همه ما واجب است با ادامه دادن راه شهدا و عمل به آرمان‌های آنان، از دستاوردهای انقلاب اسلامی صیانت کنیم.