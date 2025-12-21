بورس تهران در چند قدمی شاخص ۴ میلیون واحدی

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴، معاملات بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تقویت تقاضا در نمادهای بزرگ و تداوم جریان نقدینگی فعال به پایان رسید؛ بازاری که در آن شاخص‌های اصلی با رشد قابل توجه همراه شدند و داده‌های معاملاتی از افزایش مشارکت معامله‌گران و تحرک بالاتر سرمایه‌ها در مقایسه با روزهای گذشته حکایت داشت.

رشد پرقدرت شاخص کل و ثبت کانال جدید

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایش ۳۷۲۵۰.۷۸ واحدی نسبت به روز کاری قبل، در سطح ۳,۸۹۸,۲۳۵.۴۵ واحد ایستاد. بیشترین مقدار ثبت‌شده این شاخص در طول معاملات عدد ۳,۹۰۶,۱۴۱.۶۰ واحد و کمترین سطح آن ۳,۸۸۵,۰۷۲ واحد بود.

بازدهی شاخص کل در پایان معاملات معادل ۰.۹۶ درصد بود که نشان می‌دهد بازار با محوریت نمادهای بزرگ کالایی و پالایشی، روزی کاملاً صعودی را پشت سر گذاشت.

همزمان، شاخص قیمت وزنی ارزشی نیز با افزایش ۶۵۴۷.۷۷ واحدی به مقدار ۶۸۵,۲۱۳.۵۳ واحد رسید. بیشترین سطح این شاخص ۶۸۶,۶۰۳.۲۳ واحد و کمترین مقدار ثبت‌شده ۶۸۲,۸۹۹.۷۲ واحد بود و رشد آن نیز ۰.۹۶ درصد محاسبه شد.

همراهی شاخص هم‌وزن با روند صعودی بازار

در جریان معاملات امروز، شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۱۰۲۲۳.۷۵ واحدی در عدد ۱,۰۸۰,۸۸۵.۷۶ واحد متوقف شد. این شاخص در طول معاملات بیشترین مقدار ۱,۰۸۱,۳۷۶.۳۵ واحد و کمترین مقدار ۱,۰۷۴,۷۶۹.۳۴ واحد را تجربه کرد و بازدهی ۰.۹۵ درصدی را به ثبت رساند.

همچنین شاخص قیمت هم‌وزن با افزایش ۵۰۹۳.۶۵ واحدی به سطح ۵۳۸,۵۱۶.۴۳ واحد رسید که از رشد متوازن قیمت‌ها در اغلب نمادهای بازار حکایت داشت.

صعود شاخص آزاد شناور و تقویت تقاضا در سهام بزرگ

شاخص آزاد شناور نیز امروز با افزایش ۴۵۲۹۳.۹۱ واحدی در سطح ۴,۸۷۵,۶۱۴.۱۶ واحد قرار گرفت. بیشترین سطح این شاخص ۴,۸۸۶,۵۷۵.۲۷ واحد و کمترین سطح آن ۴,۸۵۷,۴۳۳.۰۶ واحد ثبت شد. بازدهی شاخص آزاد شناور ۰.۹۴ درصد بود که نشان می‌دهد سهام با شناوری بالا سهم قابل توجهی در رشد کلی بازار داشته‌اند.

در تفکیک بازارها، شاخص بازار اول با افزایش ۳۰۲۹۰.۵۲ واحدی به عدد ۳,۱۵۶,۵۷۰.۲۱ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز با افزایش ۶۵۶۹۶.۱۵ واحدی در سطح ۶,۹۱۶,۱۸۱.۵۴ واحد ایستاد.

ارزش بازار و آمار کلی معاملات

بر اساس داده‌های پایانی، ارزش روز بازار بورس تهران به ۱۱۶,۳۸۶,۲۱۵.۹۵۶ میلیارد ریال رسید.

در معاملات امروز بازار نقدی، ۷۲۸,۱۲۵ معامله به ثبت رسید و ارزش این معاملات ۱۹۰,۳۱۲.۱۹۳ میلیارد ریال بود. حجم معاملات نیز به ۳۳.۸۶۴ میلیارد ریال سهم رسید که بیانگر تداوم تحرک قابل توجه در دادوستدهای بازار است.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در بین نمادهای بزرگ بازار، نماد فملی با قیمت پایانی ۱۱,۵۷۰ ریال بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشت و موجب افزایش ۵۲۵۱ واحدی شاخص شد.

پس از آن، نماد پارسان با اثر ۳۱۸۶.۶۱ واحد، نوری با اثر ۲۹۲۰.۵۶ واحد، شپنا با اثر ۲۶۳۴.۶ واحد، شپدیس با اثر ۲۲۷۸.۴۴ واحد، شبندر با اثر ۲۰۴۹.۱۱ واحد و فارس با اثر ۲۰۰۰.۳۸ واحد از مهم‌ترین نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل بودند.

نمادهای پرتراکنش بورس تهران بر مبنای تعداد معاملات

بر اساس تعداد معاملات، نماد داترا با ثبت ۲۹,۱۰۷ معامله پرتراکنش‌ترین نماد بورس تهران بود.

پس از آن، نماد وبملت با ۲۵,۴۵۲ معامله، خودرو با ۲۰,۵۵۳ معامله، فولاد با ۱۶,۶۰۹ معامله، شستا با ۱۶,۰۲۳ معامله، وبصادر با ۱۵,۵۳۸ معامله و شبندر با ۱۴,۷۴۶ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

این آمار نشان می‌دهد تمرکز بالای معامله‌گران همچنان بر نمادهای بانکی، خودرویی و پالایشی باقی مانده است.

وضعیت بازار فرابورس ایران

در بازار فرابورس ایران نیز معاملات در مدار مثبت دنبال شد و شاخص کل فرابورس با افزایش ۱۳۶.۴۱ واحدی به سطح ۳۲,۶۰۷.۳۱ واحد رسید. بیشترین مقدار این شاخص ۳۲,۶۲۷.۰۹ واحد و کمترین مقدار آن ۳۲,۵۱۲.۴۶ واحد ثبت شد. بازدهی شاخص کل فرابورس ۰.۴۲ درصد بود.

شاخص کل هم‌وزن فرابورس با افزایش ۱۴۱۳.۰۲ واحدی به عدد ۱۸۲,۰۵۹.۴۹ واحد رسید و شاخص قیمت هم‌وزن فرابورس نیز با افزایش ۳۸۹.۴۵ واحدی در سطح ۵۰,۱۷۸.۱۶ واحد متوقف شد.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱۷,۹۵۸,۴۶۲.۷۵۹ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۴,۰۷۱,۰۷۶.۴۲۰ میلیارد ریال گزارش شد.

در معاملات امروز فرابورس، ۴۹۶,۹۳۶ معامله به ارزش ۱,۳۲۴,۷۷۹.۵۱۰ میلیارد ریال و حجم ۱۵.۳۱۵ میلیارد سهم به ثبت رسید.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس، فزر با اثر ۲۸.۸ واحد منفی بیشترین فشار کاهشی را وارد کرد. در مقابل، نماد آریا با اثر ۲۷.۹۷ واحد مثبت بیشترین نقش افزایشی را داشت. نمادهای مارون، کگهر، وسپهر، فغدیر و ومپنا نیز از دیگر نمادهای اثرگذار امروز بودند.

بر اساس تعداد معاملات، نماد هانیکو با ۳۷,۰۰۵ معامله پرتراکنش‌ترین نماد فرابورس بود. پس از آن، فزر با ۲۶,۴۸۵ معامله، کیمازی با ۱۱,۶۴۰ معامله، زفارس با ۱۰,۷۵۲ معامله، نان با ۷,۵۶۲ معامله، پتوسعه با ۷,۲۴۵ معامله و کیسون با ۶,۶۷۱ معامله بیشترین تعداد دادوستد را ثبت کردند.

معاملات بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران در ادامه روند صعودی شاخص‌ها، با افزایش محسوس ارزش معاملات خرد و تقویت جریان ورود نقدینگی به پایان رسید؛ بازاری که در آن برتری تقاضا نسبت به عرضه، خود را به‌ویژه در آمار صف‌های خرید و رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی نشان داد و تصویر مثبتی از وضعیت کلی بازار سهام و صندوق‌های سهامی ترسیم کرد.

رشد ارزش معاملات خرد و افزایش تحرک بازار

بر اساس آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات تا ساعت ۱۲:۵۱:۱۵، ارزش معاملات خرد بازار سهام به ۱۷,۱۵۵ میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با میانگین روزهای اخیر نشان‌دهنده افزایش سطح مشارکت معامله‌گران و تداوم گردش نقدینگی فعال در بازار است؛ موضوعی که معمولاً در فازهای صعودی بازار و هنگام تقویت انتظارات مثبت میان فعالان بازار مشاهده می‌شود.

جریان نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذاران

داده‌های مربوط به جریان پول حاکی از آن است که امروز ۵۹۱ میلیارد تومان ورود نقدینگی از محل فروش حقوقی‌ها در بازار ثبت شده است. این آمار نشان می‌دهد حقوقی‌ها در مجموع در سمت عرضه قرار داشته‌اند و بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذاران حقیقی واگذار کرده‌اند؛ رفتاری که معمولاً در شرایط افزایش تقاضا و اقبال عمومی به سهام رخ می‌دهد.

در همین حال، ۱,۰۷۲ میلیارد تومان خروج نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به ثبت رسیده است. این خروج سرمایه نشان‌دهنده ادامه انتقال منابع از ابزارهای کم‌ریسک به سمت بازار سهام و صندوق‌های سهامی است و بیانگر افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی بازار محسوب می‌شود.

وضعیت صف‌های خرید و فروش

بررسی وضعیت صف‌ها در پایان این به‌روزرسانی نشان می‌دهد ۲۳۲ نماد با صف خریدی به ارزش ۲,۸۰۵ میلیارد تومان مواجه بوده‌اند. در مقابل، تنها ۴۰ نماد دارای صف فروش به ارزش ۲۹۴ میلیارد تومان بوده‌اند.

این فاصله معنادار میان ارزش و تعداد صف‌های خرید و فروش، به‌روشنی از غلبه تقاضا بر عرضه در کلیت بازار حکایت دارد و بیانگر فضای روانی مثبت میان معامله‌گران است.

نمادهای بدون صف و تعادل نسبی بازار

علاوه بر نمادهای دارای صف، امروز ۲۱۹ نماد مثبت بدون صف خرید و ۱۷۴ نماد منفی بدون صف فروش در بازار معامله شدند. این ترکیب نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بازار در وضعیت متعادل و روان قرار داشته و معاملات در بسیاری از نمادها بدون قفل‌شدن در صف، انجام شده است؛ موضوعی که معمولاً نشانه‌ای از سلامت معاملات و توزیع نسبی عرضه و تقاضا محسوب می‌شود.