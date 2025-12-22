شاخص کل بورس از مرز ۳.۹ میلیون واحد عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز زمستان ۱۴۰۴، بازار سرمایه با روندی مثبت و امیدبخش به کار خود پایان داد. شاخصهای اصلی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران همگی رشد قابل توجهی را تجربه کردند و ارزش معاملات نیز بیانگر بازگشت نسبی اعتماد سرمایهگذاران به بازار بود. دادههای پایانی این روز نشان میدهد، معاملاتی پرحجم و با ارزش بالا رقم خورده که بر نشاط نسبی در فضای دادوستد سهام تأکید دارد.
در بورس تهران، شاخص کل در پایان ساعت معاملات با جهش ۱۰٬۸۹۲ واحدی به سطح سهمیلیون و ۹۰۹ هزار واحد رسید تا مسیر صعودی خود را تداوم بخشد. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۸٬۸۲۹ واحدی در عدد یکمیلیون و ۸۹ هزار واحد ایستاد و نشان داد رشد بازار تنها محدود به شرکتهای بزرگ نبوده و بخش قابل توجهی از سهام کوچکتر نیز مورد توجه معاملهگران قرار گرفتهاند. ارزش کل بازار بورس تهران در این روز بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد واحد (B) برآورد شد. در مجموع ۸۹۷ هزار و ۵۴۳ معامله انجام شد که حجم معاملات را به بیش از ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون سهم رساند و ارزش کل معاملات به رقم ۲۱۰ هزار میلیارد واحد رسید؛ نشانهای از رونق نسبی دادوستدها در فضای بازار نقدی سهام.
در فرابورس ایران نیز شرایط مشابهی حکمفرما بود. شاخص کل فرابورس در پایان معاملات با رشد ۲۲۷ واحدی در سطح ۳۲٬۸۲۹ واحد تثبیت شد و فضای مثبتی را بر بازارهای اول و دوم حاکم کرد. ارزش بازار این دو تابلو به بیش از ۱۸ هزار میلیارد واحد رسید و ارزش بازار پایه نیز در همین روز حدود ۴ هزار میلیارد واحد ثبت شد. تعداد معاملات فرابورس حدود ۸۳۷ هزار نوبت اعلام شد و در مجموع بیش از ۲۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ورقه بهادار مورد معامله قرار گرفت که ارزش آن به حدود ۵ میلیون و ۸۹۳ هزار میلیارد واحد رسید.
جمعبندی کلی بازار سرمایه در نخستین روز دیماه از تداوم امیدواری فعالان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای روانی بر بازار حکایت دارد. رشد همزمان شاخص کل و هموزن در بورس تهران و نیز افزایش شاخص فرابورس نشان میدهد بخش عمدهای از صنایع بورسی با حمایت سرمایهگذاران روبهرو شدهاند. هرچند هنوز نشانههای نوسان و احتیاط در تصمیمهای معاملاتی دیده میشود، اما حجم نسبتاً بالای معاملات در هر دو بازار بیانگر تمایل دوباره فعالان به حضور جدیتر در بازار سهام است. به نظر میرسد اگر روند فعلی با سیاستهای تثبیت اقتصادی همراه شود، بازار سرمایه میتواند در هفتههای آینده به مسیر صعودی خویش با پایداری بیشتری ادامه دهد.
