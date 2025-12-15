  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

۲۰ فروند شناور صیادی متخلف در خوزستان توقیف شد

۲۰ فروند شناور صیادی متخلف در خوزستان توقیف شد

اهواز – مدیرکل شیلات خوزستان از توقیف ۲۰ فروند شناور صیادی و کشف حدود چهار تن صید غیرمجاز در صیدگاه‌های استان طی اقدامات نظارتی آبان‌ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی پیش از ظهر امروز در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به گزارش عملیاتی یگان حفاظت منابع آبزی شیلات استان اظهار کرد: این اقدامات با هدف صیانت از ذخایر آبزیان و مقابله با صید غیرمجاز در پنج پایگاه شیلاتی استان شامل بندر امام خمینی (ره)، هندیجان، آبادان (چوئبده)، ماهشهر و والفجر اجرا شده است.

وی افزود: در این مدت ۵۱ مرحله بازرسی از صیدگاه‌ها انجام شد که در جریان آن، ۱۰۶۱ فروند قایق و ۱۲۴۳ فروند لنج در ساحل و همچنین ۷۵ فروند قایق و ۵۰ فروند لنج در دریا مورد بازرسی قرار گرفت.

مدیرکل شیلات خوزستان ادامه داد: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۱۴ فروند قایق، ۶ فروند لنج صیادی و سه دستگاه خودرو به دلیل تخلفات صورت‌گرفته توقیف شدند.

موسوی تصریح کرد: همچنین در جریان این عملیات‌ها، حدود چهار هزار کیلوگرم انواع ماهی و میگو به‌عنوان صید غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم این برخوردها گفت: یگان حفاظت منابع آبزی شیلات خوزستان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برخورد قاطع با صید غیرمجاز و حفاظت از ذخایر آبزی استان را به‌صورت مستمر در دستور کار دارد.

کد خبر 6690072

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها