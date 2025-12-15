۲۰ فروند شناور صیادی متخلف در خوزستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی پیش از ظهر امروز در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به گزارش عملیاتی یگان حفاظت منابع آبزی شیلات استان اظهار کرد: این اقدامات با هدف صیانت از ذخایر آبزیان و مقابله با صید غیرمجاز در پنج پایگاه شیلاتی استان شامل بندر امام خمینی (ره)، هندیجان، آبادان (چوئبده)، ماهشهر و والفجر اجرا شده است.

وی افزود: در این مدت ۵۱ مرحله بازرسی از صیدگاه‌ها انجام شد که در جریان آن، ۱۰۶۱ فروند قایق و ۱۲۴۳ فروند لنج در ساحل و همچنین ۷۵ فروند قایق و ۵۰ فروند لنج در دریا مورد بازرسی قرار گرفت.

مدیرکل شیلات خوزستان ادامه داد: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۱۴ فروند قایق، ۶ فروند لنج صیادی و سه دستگاه خودرو به دلیل تخلفات صورت‌گرفته توقیف شدند.

موسوی تصریح کرد: همچنین در جریان این عملیات‌ها، حدود چهار هزار کیلوگرم انواع ماهی و میگو به‌عنوان صید غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم این برخوردها گفت: یگان حفاظت منابع آبزی شیلات خوزستان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برخورد قاطع با صید غیرمجاز و حفاظت از ذخایر آبزی استان را به‌صورت مستمر در دستور کار دارد.