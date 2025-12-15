حجت‌الاسلام و المسلمین سید سلمان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حجاب در جامعه اظهار کرد: حجاب در حقیقت یک بستر فرهنگی و تمدنی است که ریشه در خرد جمعی و دیرینه ملت ایران دارد و نباید تنها به‌عنوان یک آئین‌نامه اداری به آن نگاه شود.

وی افزود: حجاب در تمدن ایرانی– اسلامی نماد عزت، امنیت و هویت است و مطالبه خانواده‌ها نشان می‌دهد جامعه عمق این نیاز را احساس کرده است؛ نیاز به فضایی که کرامت زن محفوظ بماند و حضور اجتماعی او بر محور شخصیت و اندیشه‌اش تعریف شود، نه ظاهرش.

حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی با اشاره به فرمایش امام علی (ع) که حجاب را دژ استوار عفاف خوانده‌اند، گفت: هر انسانی نیازمند حریم شخصی و امنیت روانی است و حجاب این حریم مقدس را برای زن ایجاد می‌کند. وقتی این حریم حفظ شود، زن می‌تواند با آرامش و تمرکز استعدادهای خود را در عرصه‌های علمی، هنری، اجتماعی و مدیریتی شکوفا کند. بنابراین، حجاب محدودیت نیست بلکه مصونیت‌ساز است.

امام جمعه رامشیر تأکید کرد: مأموریت اصلی دستگاه‌ها، فرهنگ‌سازی عمیق و خردپذیر است. نظارت اداری تنها یک ابزار کوچک در کنار مجموعه‌ای بزرگ از اقدامات است. دستگاه‌های فرهنگی مانند صداوسیما، حوزه هنری و وزارت ارشاد باید با تولید آثار فاخر، سریال‌های جذاب و مستندهای علمی، زیبایی‌ها و حکمت‌های درونی حجاب را به نسل جوان نشان دهند.

وی افزود: آموزش و پرورش نیز با گنجاندن مبانی تربیتی عفاف و حجاب در قالب‌های غیرمستقیم و جذاب در کتب درسی و فعالیت‌های پرورشی، نقش بی‌بدیلی دارد. همچنین معرفی الگوهای موفق زنان محجبه در عرصه‌های ملی و بین‌المللی در علم، ورزش، مدیریت و هنر یکی از مؤثرترین راه‌هاست.

حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی در پایان گفت: باید به سمت تبیین جایگاه رفیع حجاب به‌عنوان یک ارزش تمدنی حرکت کنیم؛ ارزشی که انتخاب آن نشانه بلوغ فکری جامعه و احترام به کرامت ذاتی زن است. اگر این تبیین با زبان هنر و عقلانیت انجام شود، حجاب از حالت یک دستور بیرونی خارج شده و به یک انتخاب آگاهانه و داخلی تبدیل می‌شود. وظیفه همه ما، تسهیل این مسیر با روش‌های حکیمانه و اعتماد به نسل جوان است.