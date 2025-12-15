به گزارش خبرنگار مهر، معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از فعالسازی کامل ظرفیتهای عملیاتی این مجموعه در پی پیشبینی بارش باران و احتمال بروز مخاطرات جادهای خبر داد.
سید محمد فرخی با اشاره به رصد مستمر محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در شرایط فعلی، بیش از ۱۸۰ نیروی راهدار بههمراه ۱۵۴ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین در قالب تیمهای عملیاتی، مأموریت پایش، ایمنسازی و مداخله سریع در محورهای استان را بر عهده دارند.
وی افزود: هماکنون ۳۴ راهدارخانه و پایگاه راهداری در سطح استان بهصورت شبانهروزی فعال بوده و پشتیبانی عملیات راهداری و امدادرسانی را در شرایط ناپایدار جوی انجام میدهند.
معاون راهداری خراسان جنوبی با اشاره به نقش خدمات بینراهی در مدیریت سفرها تصریح کرد: ۳۸ مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی استان نیز در آمادگی کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، امکان توقف ایمن و بهرهمندی از خدمات ضروری برای مسافران فراهم شود.
