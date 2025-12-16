زمان اوج بارندگی ها در خراسان جنوبی اعلام شد؛ پیش بینی بارش برف سنگین

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نخعی صبح سه شنبه در ستاد مدیریت بحران استان اظهار کرد: طی روزهای اخیر شاهد انتقال ناپایداریها از جنوبغرب کشور به سمت نوار شرقی، از جمله خراسان جنوبی هستیم و امروز نیز استانهای جنوبی کشور مانند فارس، کرمان و بوشهر درگیر بارشهای سنگین خواهند بود.
وی افزود: در خراسان جنوبی، بیشترین بارشها امروز و فردا در شهرستان نهبندان، سربیشه و نوار شرقی استان پیشبینی شده و حتی مرکز استان نیز تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرد.
مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به گسترش دامنه بارشها در روز چهارشنبه گفت: بارشها روز چهارشنبه بخشهای وسیعی از جنوب و جنوبغرب کشور، مرکز و شرق ایران را دربرمیگیرد و در خراسان جنوبی، مجدداً تمرکز بارشها بر نهبندان خواهد بود.
نخعی ادامه داد: در مناطق شمالغربی استان از جمله عشقآباد و همچنین در سرایان، فردوس، خضریدشتبیاض و بخشهایی از بشرویه، بارشهای نسبتاً خوبی پیشبینی میشود.
وی با اشاره به کاهش محسوس دما از روز چهارشنبه تصریح کرد: با افت دما، بارش برف در برخی مناطق استان محتمل است و گردنههای برفگیر، بهویژه در محورهای شرقی و شمالی استان، در روزهای پایانی هفته با برف همراه خواهند بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در ادامه از فعالیت مجدد سامانه بارشی در روز پنجشنبه خبر داد و گفت: بارشها در این روز بهصورت باران و برف ادامه خواهد داشت و در برخی نقاط استانهای همجوار از جمله خراسان رضوی، بارش برف بین ۵ تا ۱۵ سانتیمتر پیشبینی میشود که لازم است مسافران از انجام سفرهای غیرضروری به این مناطق خودداری کنند.
نخعی با اشاره به بارشهای روز جمعه بیان کرد: روز جمعه بخش عمدهای از کشور، بهجز بخشهایی از شمال و جنوب شرق، درگیر بارش خواهد بود و در خراسان جنوبی نیز بارشهای مناسبی پیشبینی شده است.
وی افزود: میزان بارش در برخی نقاط استان تا ۳۰ الی ۳۵ میلیمتر برآورد میشود و بهدلیل رطوبت مناسب سامانه، بارندگی در اغلب مناطق استان قابل توجه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: روز جمعه بهدلیل تداوم کاهش دما، در مناطق شرقی استان از جمله زیرکوه، بیرجند و گردنههای برفگیر، بارش برف رخ خواهد داد و در فردوس و خضریدشتبیاض نیز بارش برف محتمل است.
نخعی همچنین از تداوم ناپایداریها در روز شنبه خبر داد و گفت: روز شنبه نیز در نیمه شرقی و مناطق جنوبی کشور بارش باران و در برخی مناطق بارش برف پیشبینی میشود و شمال استان خراسان جنوبی نیز مجدداً بارش برف را تجربه خواهد کرد.
وی افزود: از روز یکشنبه بهتدریج از شدت بارشها کاسته میشود و بارشها بهصورت پراکنده در مناطقی مانند بیرجند و حاجیآباد ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در تشریح بارش تجمعی این سامانه گفت: از امروز تا پایان آذرماه، در مجموع بیش از ۸۰ میلیمتر بارندگی در نهبندان و برخی مناطق شمالی استان پیشبینی میشود و در سایر نقاط استان نیز میزان بارش تجمعی بین ۳۵ تا ۴۰ میلیمتر خواهد بود.
نخعی همچنین با اشاره به بارش تجمعی برف طی شش روز آینده افزود: در برخی مناطق کشور، ارتفاع برف به ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر خواهد رسید و در خراسان جنوبی نیز در شهرستانهایی مانند سرایان، درمیان، قائنات و بخش مرکزی استان، بین ۵ تا ۳۰ و حتی ۳۵ سانتیمتر برف پیشبینی میشود.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به احتمال بالای وقوع این الگوهای جوی، آمادگی دستگاههای اجرایی و رعایت توصیههای ایمنی، بهویژه در حوزه سفر و ترددهای جادهای، ضروری است.
