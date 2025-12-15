  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

سرمایه‌گذاری گسترده وزارت نفت در شبکه انتقال گاز

سرمایه‌گذاری گسترده وزارت نفت در شبکه انتقال گاز

وزیر نفت گفت: توسعه شبکه انتقال گاز نقش بسزایی در تقویت امنیت و پایداری انرژی کشور به‌ویژه در شرایط پیک مصرف دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد با اشاره به اقدام‌های وزارت نفت در تقویت زیرساخت‌های شبکه انتقال گاز اظهار کرد: با تلاش کارکنان صنعت نفت به‌ویژه شرکت ملی گاز ایران و با اتکا بر توانمندی‌های پیمانکاران و بهره‌گیری از تجهیزات و کالای ساخت داخل، تا پایان امسال احداث و راه‌اندازی بیش از هزار کیلومتر خط لوله انتقال گاز هدف‌گذاری شده است.

وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های انتقال و تقویت پایداری شبکه گاز از اصلی‌ترین اولویت‌های وزارت نفت دولت چهاردهم است که با جدیت در برنامه‌های اجرایی این وزارتخانه قرار دارد.

وزیر نفت به تسریع توسعه و تکمیل خط لوله‌های جدید انتقال گاز و ایستگاه‌های تقویت فشار اشاره و بیان کرد: خطوط لوله نقش بسزایی در تقویت امنیت انرژی کشور دارند و این اقدام‌ها زیرساخت‌های تأمین انرژی داخلی را محکم‌تر می‌کنند.

پاک‌نژاد گفت: راه‌اندازی بیش از ۳۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز در کریدور غرب و جنوب غربی کشور، تکمیل و بهره‌برداری از بیش از ۱۷۰ کیلومتر خط لوله در استان‌های شمالی کشور، افزایش ظرفیت انتقال گاز به استان اردبیل و افزایش پایداری خطوط انتقال گاز در شمال‌غرب کشور با احداث بیش از ۵۰ کیلومتر خط لوله چلوند- اردبیل و تکمیل و راه‌اندازی ۱۵۴ کیلومتر خط لوله انتقال گاز در جنوب استان سیستان ازجمله اقدام‌های وزارت نفت در توسعه زیرساخت‌های ارتقای انتقال گاز است.

کد خبر 6689720
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها