۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

حمیدی: برگزاری انتخاباتی قانونی و شفاف، نیازمند مدیران معتمد و هماهنگ

گرگان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان نخستین گام عملی مدیران در فرآیند انتخابات را انتخاب هیئت اجرایی معتمد دانست و خواستار سعه‌صدر و رصد دقیق تحرکات انتخاباتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی با اشاره به حساسیت شرایط کنونی کشور، اولین مرحله عملیاتی پیش روی مدیران را معرفی هیئت اجرایی دانست و تصریح کرد، افراد معتمدی را انتخاب کنند که بتوانند مسیر برگزاری قانونی و شفاف انتخابات را هموار سازند.

وی مدیران را به سعه‌صدر بالا و مدارا با مردم دعوت کرد، او همچنین خواستار تقسیم کار مؤثر بین فرماندار، بخشدار و معاونین شد تا هر کس در مرز وظایف خود، محکم و قانونی عمل کند.

حمیدی همچنین بر لزوم مسلط بودن کامل بر فضای انتخاباتی شهرستان تأکید کرد و از بخشداران و فرمانداران خواست که کوچک‌ترین تحرک انتخاباتی مثبت یا منفی را رصد کرده و به موقع به استانداری منتقل کنند تا از بروز مشکلات پیش‌بینی نشده جلوگیری شود.

معاون استاندار در پایان، موفقیت در انتخابات را منوط به یکدلی و همراهی بین فرماندار، بخشدار و کلیه همکاران دانست و تأکید کرد که باید از همین حالا برای انتخاب کاربران قوی برای سیستم الکترونیکی آموزش دیده، اقدام شود.

