به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، سید محمد بطحائی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباره انتخابات نمایندگان شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها گفت: فرایند انتخابات را از حدود ۲۶ مهرماه آغاز کردیم و اطلاعرسانی ۲ ماه پیش از برگزاری انتخابات شروع شد؛ حدود ۲۶ نفر داوطلب برای عضویت در شورای توسعه در سطح ملی و شورای ملی نظارت و راهبری سمنها ثبتنام کردند و امروز فرایند انتخابات آنها آغاز شده است؛ از این میان ۴ نفر با رأی مستقیم انتخاب خواهند شد.
معاون وزیر کشور ادامه داد: از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز، کاندیداها حضور یافتند و هر کدام در پنج دقیقه خود را معرفی کردند و برنامههایشان را ارائه دادند.
بطحائی با اشاره به حضور نزدیک به ۹۰ نفر از نمایندگان تشکلها در وزارت کشور گفت: چهار منتخب به مدت دو سال عضو شورای ملی توسعه تشکلهای مردمنهاد خواهند شد و به عنوان اعضای صاحب رأی، وظایف پیشبینیشده در آئیننامه شورا را بر عهده میگیرند.
وی ضمن تاکید بر برگزاری همزمان انتخابات نمایندگان در شوراهای استان و شهرستان گفت: یکی از مهمترین وظایف این شورا، نظارت و صدور مجوز برای متقاضیان سمنها و سازمانهای مردمنهاد است؛ این چهار عضو منتخب، نماینده سمنها در شوراهای ملی، استانی و شهرستانی خواهند بود و نیازها و مقتضیات آنها را مطرح میکنند.
وی اظهار امیدواری کرد که با مسیری که در پیش گرفته شده است مسائل و مشکلات سازمانهای مردمنهاد برای خدمترسانی بهتر به مردم کاهش یابد.
