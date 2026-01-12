به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم، سخنگوی حماس، اعلام کرد که این جنبش پس از دعوت مصر از گروههای فلسطینی برای دیدار در قاهره جهت رایزنی در مورد مرحله دوم توافق آتشبس غزه و تشکیل کمیته تکنوکرات برای اداره نوار غزه، مواضع مثبت و پیشرفتهای در مورد وضعیت فلسطین اتخاذ کرده است.
حازم قاسم از رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین خواست تا از این لحظه تاریخی استفاده کرده و به سمت اجماع ملی حرکت کند.
او هشدار داد که هیچ حزب فلسطینی نمیتواند از بحران غزه سوءاستفاده کند یا مانع وحدت ملی شود.
حازم قاسم بیان کرد که کابینه راستگرای صهیونیستی همه فلسطینی ها را هدف قرار میدهد.
او خواستار موضع ملی یکپارچه برای مقابله با آنچه شد که او تهدیدهای بیسابقه برای آرمان فلسطین توصیف کرد.
نظر شما