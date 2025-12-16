هشدار حماس درباره شرایط جوی سخت و پیامدهای جنگ نسل کشی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، سخنگوی حماس اعلام کرد که فلسطینی ها در نوار غزه در پی شرایط جوی سخت و پیامدهای جنگ نسلکشی، با یک فاجعه انسانی رو به گسترش مواجه هستند.
حازم قاسم، سخنگوی حماس بیان کرد: غرق شدن چادرها و مراکز اسکان و شهادت کودکان بر اثر سرما، نتیجه تداوم محاصره و جلوگیری از تأمین سرپناه مناسب است. ورود کمتر از ۱۰ درصد سوخت توافقشده و کمبود شدید وسایل گرمایشی، وضعیت را بحرانیتر کرده است.
او تصریح کرد: امکانات اسکان وارد شده به غزه به هیچ وجه کافی نیست و چادرها توان مقابله با شرایط جوی فعلی را ندارند؛ موضوعی که با هر موج سرما، جان ساکنان را تهدید میکند.
وی آنچه در غزه جریان دارد را ادامه جنگ نسلکشی توصیف کرد و گفت: اگر چه بمباران کاهش یافته، اما کشتار از طریق غرق شدن مردم و مرگ کودکان از سرما ادامه دارد.
سخنگوی حماس خواستار اقدام فوری میانجیها و کشورهای ضامن توافق شرم الشیخ برای ورود واقعی سرپناه، از جمله خانههای پیش ساخته و آغاز فوری بازسازی غزه شد.
